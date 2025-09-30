Real Forte-Lucchese: 0-0 al 45' st Quattro minuti di recupero

Altri articoli in Porta Elisa News

sabato, 4 ottobre 2025, 14:02

I rossoneri si preparano ad affrontare il Real Forte Querceta allo stadio Necchi Balloni di Forte dei Marmi in una sfida che si preannuncia non semplice. Torna a disposizione capitan Santeramo: la probabile formazione

venerdì, 3 ottobre 2025, 15:07

Partiti con l'obiettivo di una salvezza tranquilla, i bianconerazzurri di mister Verdi occupano attualmente il settimo posto, con una vittoria (maturata all'esordio contro la Sestese) e due pareggi, arrivati contro San Giuliano e nel derby contro il Castelnuovo

mercoledì, 1 ottobre 2025, 20:43

Il tecnico dei rossoneri soddisfatto per la prova dei suoi ragazzi, capaci di restare concentrati e recuperare lo svantaggio per poi imporsi ai calci di rigore

martedì, 30 settembre 2025, 16:13

Dopo la vittoria del girone e il conseguente passaggio al turno successivo, entra nel vivo la Coppa Italia della Lucchese. I rossoneri, ancora imbattuti e reduci da tre vittorie consecutive, saranno di scena mercoledì sera (ore 18) al Porta Elisa contro il Fratres Perignano per gli ottavi di finale