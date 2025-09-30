Real Forte-Lucchese: 0-0 al 45' st Quattro minuti di recupero

Porta Elisa News
domenica, 5 ottobre 2025, 14:34
Real Forte-Lucchese: 0-0
Real Forte: Pastine, Tofanelli, Mogavero, Michelucci (20' st Piccione), Ricci, Nicolini, Franzoni, Campo (20' st Gazzoli), Fantini, Borselli, Goh N'cede (42' st Lembo). A disp. Di Nubila, Vitaggio, Porcellini, Bobbio, Bartolini, Battisti. All. Verdi.
Lucchese: Milan, Venanzi, Mauro (12' st Lorenzini), Sansaro (2' st Palo), Pupeschi, Santeramo, Palma (10' st Riad), Russo C., Galotti (42' st Ragghianti), Caggianese, Bartolotta. A disp. Rossi, Xeka, Onu, Rotondo, Maggiari. All. Pirozzi.
Arbitro: Marongiu di Livorno.
Note. Ammoniti: Palo, Pupeschi. Angoli: 1-4.
sabato, 4 ottobre 2025, 14:02
I rossoneri si preparano ad affrontare il Real Forte Querceta allo stadio Necchi Balloni di Forte dei Marmi in una sfida che si preannuncia non semplice. Torna a disposizione capitan Santeramo: la probabile formazione
venerdì, 3 ottobre 2025, 15:07
Partiti con l'obiettivo di una salvezza tranquilla, i bianconerazzurri di mister Verdi occupano attualmente il settimo posto, con una vittoria (maturata all'esordio contro la Sestese) e due pareggi, arrivati contro San Giuliano e nel derby contro il Castelnuovo
mercoledì, 1 ottobre 2025, 20:43
Il tecnico dei rossoneri soddisfatto per la prova dei suoi ragazzi, capaci di restare concentrati e recuperare lo svantaggio per poi imporsi ai calci di rigore
martedì, 30 settembre 2025, 16:13
Dopo la vittoria del girone e il conseguente passaggio al turno successivo, entra nel vivo la Coppa Italia della Lucchese. I rossoneri, ancora imbattuti e reduci da tre vittorie consecutive, saranno di scena mercoledì sera (ore 18) al Porta Elisa contro il Fratres Perignano per gli ottavi di finale