Porta Elisa News

Real Forte-Lucchese: 0-0 al 45' st Quattro minuti di recupero

domenica, 5 ottobre 2025, 14:34

Real Forte-Lucchese: 0-0

Real Forte: Pastine, Tofanelli, Mogavero, Michelucci (20' st Piccione), Ricci, Nicolini, Franzoni, Campo (20' st Gazzoli), Fantini, Borselli, Goh N'cede (42' st Lembo). A disp. Di Nubila, Vitaggio, Porcellini, Bobbio, Bartolini, Battisti. All. Verdi.

Lucchese: Milan, Venanzi, Mauro (12' st Lorenzini), Sansaro (2' st Palo), Pupeschi, Santeramo, Palma (10' st Riad), Russo C., Galotti (42' st Ragghianti), Caggianese, Bartolotta. A disp. Rossi, Xeka, Onu, Rotondo, Maggiari. All. Pirozzi.

Arbitro: Marongiu di Livorno.

Note. Ammoniti: Palo, Pupeschi. Angoli: 1-4.

sabato, 4 ottobre 2025, 14:02

Sfida al Real Forte Querceta

I rossoneri si preparano ad affrontare il Real Forte Querceta allo stadio Necchi Balloni di Forte dei Marmi in una sfida che si preannuncia non semplice. Torna a disposizione capitan Santeramo: la probabile formazione

venerdì, 3 ottobre 2025, 15:07

Gli avversari dei rossoneri: il Real Forte Querceta

Partiti con l'obiettivo di una salvezza tranquilla, i bianconerazzurri di mister Verdi occupano attualmente il settimo posto, con una vittoria (maturata all'esordio contro la Sestese) e due pareggi, arrivati contro San Giuliano e nel derby contro il Castelnuovo

mercoledì, 1 ottobre 2025, 20:43

Pirozzi: "Qualificazione voluta. Prima volta che passo ai rigori"

Il tecnico dei rossoneri soddisfatto per la prova dei suoi ragazzi, capaci di restare concentrati e recuperare lo svantaggio per poi imporsi ai calci di rigore

martedì, 30 settembre 2025, 16:13

E' di nuovo tempo di Coppa Italia

Dopo la vittoria del girone e il conseguente passaggio al turno successivo, entra nel vivo la Coppa Italia della Lucchese. I rossoneri, ancora imbattuti e reduci da tre vittorie consecutive, saranno di scena mercoledì sera (ore 18) al Porta Elisa contro il Fratres Perignano per gli ottavi di finale

