Porta Elisa News



Gli avversari dei rossoneri: il Real Forte Querceta

venerdì, 3 ottobre 2025, 15:07

di gianluca andreuccetti

Dopo il sofferto passaggio del turno in Coppa Italia, domenica alle 15:00 la Lucchese sarà impegnata al "Necchi-Balloni" di Forte dei Marmi contro il Real Forte Querceta nella 4^giornata di Eccellenza. Il successo e il conseguente approdo ai quarti di finale ha dato sicuramente morale ai rossoneri che adesso in campionato vogliono consolidarsi in vetta alla classifica.

Partiti con l'obiettivo di una salvezza tranquilla, i bianconerazzurri occupano attualmente il settimo posto, con 1 vittoria (maturata all'esordio contro la Sestese) e 2 pareggi, arrivati contro San Giuliano e nel derby contro il Castelnuovo. Nel 1^turno di Coppa Italia il Real Forte Querceta ha tenuto botta alla Massese, venendo eliminato solamente ai calci di rigori.

Dopo una stagione caratterizzata da tanti alti e bassi, in estate la società ha scelto di affidare la guida tecnica della prima squadra a Matteo Verdi, reduce dall'ottima esperienza con la Pontremolese in Promozione e all'esordio da allenatore in Eccellenza. Per lui si tratta di un ritorno a Forte Dei Marmi, avendo vestito da calciatore la maglia bianconerazzurra.

A livello di giocatori, diverse le novità rispetto allo scorso anno con la decisione di puntare su una rosa nel complesso giovane. A spiccare sono gli innesti dell'ex Pontedera Bartolini, del classe 2005 Michelucci e dell'attaccante Massimo Goh, cugino di Moise Kean della Fiorentina.

L'ultimo confronto ufficiale tra Real Forte Querceta e Lucchese risale al 19 gennaio 2020, quando entrambe le squadre militavano in Serie D, con il match che terminò per 1-1. Dopo lo svantaggio iniziale, la Pantera trovò la rete del pareggio grazie a Remorini.