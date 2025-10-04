Porta Elisa News



Santeramo: "Un onore avere la fascia da capitano"

domenica, 5 ottobre 2025, 17:34

Pareggio per la Lucchese che esce con un solo punto dal “Necchi Balloni” nel confronto contro il Real Forte Querceta. Nel post partita, capitan Santeramo ha commentato la presentazione dei rossoneri: ”Partendo dal presupposto che sono rientrato dopo 15 giorni, sono soddisfatto. Dobbiamo pensare partita dopo partita, sappiamo di essere alla Lucchese e per il pareggio c’è un po’ di rammarico. Volevamo dar seguito ai risultato dell’ultimo periodo e vincere, anche loro hanno avuto delle opportunità per errori nostri principalmente. In poco tempo si è creato un gruppo solido e anche questo fa la differenza".

"Penso che la cosa più importante è l’unione del gruppo, anche perché magari non siamo la squadra che ammazza il campionato. I tifosi? Sono arrivato a Lucca a 18 anni e sono onorato di vestire la fascia da capitano. Nessuno ha un seguito del genere, non faremo mai mancare sacrificio e suderemo sempre la maglia. I numeri parlano chiaro, abbiamo tanti ragazzi giovani e diversi che sono alla loro prima esperienza in Italia. Speriamo di essere più produttivi in attacco”.