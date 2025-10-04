Santeramo: "Un onore avere la fascia da capitano"

Porta Elisa News
domenica, 5 ottobre 2025, 17:34
Pareggio per la Lucchese che esce con un solo punto dal “Necchi Balloni” nel confronto contro il Real Forte Querceta. Nel post partita, capitan Santeramo ha commentato la presentazione dei rossoneri: ”Partendo dal presupposto che sono rientrato dopo 15 giorni, sono soddisfatto. Dobbiamo pensare partita dopo partita, sappiamo di essere alla Lucchese e per il pareggio c’è un po’ di rammarico. Volevamo dar seguito ai risultato dell’ultimo periodo e vincere, anche loro hanno avuto delle opportunità per errori nostri principalmente. In poco tempo si è creato un gruppo solido e anche questo fa la differenza".
"Penso che la cosa più importante è l’unione del gruppo, anche perché magari non siamo la squadra che ammazza il campionato. I tifosi? Sono arrivato a Lucca a 18 anni e sono onorato di vestire la fascia da capitano. Nessuno ha un seguito del genere, non faremo mai mancare sacrificio e suderemo sempre la maglia. I numeri parlano chiaro, abbiamo tanti ragazzi giovani e diversi che sono alla loro prima esperienza in Italia. Speriamo di essere più produttivi in attacco”.
domenica, 5 ottobre 2025, 18:25
Rossoneri autori di una buona prestazione, condita da qualche occasione, ma là davanti manca il guizzo decisivo e ancora una volta si costruisce poco, Milan puntuale quando viene chiamato in causa: le pagelle di Gazzetta
domenica, 5 ottobre 2025, 17:25
Il tecnico rossonero: "Sono soddisfatto perché abbiamo collezionato 8 punti nelle prime quattro partite. Chiaro che in attacco dobbiamo fare meglio, in difesa abbiamo concesso poche occasioni. Peccato per il fuorigioco fischiato sul gol di Caggianese. Adesso avremo tempo e spazio per preparare al meglio le prossime partite"
domenica, 5 ottobre 2025, 14:34
Rossoneri impegnati in Versilia nella seconda trasferta del campionato: occasione per Russo in avvio poi supremazia ma senza occasioni. Palma spreca in avvio di ripresa e Milan salva su Borselli. Galotti non trova il tempo per conclude su un bell'assist di Riad
sabato, 4 ottobre 2025, 14:02
I rossoneri si preparano ad affrontare il Real Forte Querceta allo stadio Necchi Balloni di Forte dei Marmi in una sfida che si preannuncia non semplice. Torna a disposizione capitan Santeramo: la probabile formazione