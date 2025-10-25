Serve tornare a vincere

Porta Elisa News
lunedì, 27 ottobre 2025, 14:51
Seconda partita in tre giorni per la Lucchese, che domani pomeriggio alle 14:30 affronta in casa la Sestese nella 9^giornata del campionato di Eccellenza Toscana. Dopo il pareggio contro il San Giuliano, tre punti quasi d'obbligo per la Pantera che prima della sosta vuole quantomeno rimanere in scia al primo posto.
L'undici iniziale non dovrebbe discostarsi molto da quello visto contro i nerazzurri. In difesa l'unico dubbio è legato alle condizioni di Santeramo che comunque dovrebbe partire dall'inizio. A completare il quartetto Pupeschi, con gli esterni Venanzi e Lorenzini. Ancora out Mauro, che potrebbe rientrare dopo la sosta
A centrocampo qualche acciacco per Picchi, in ballottaggio per un posto dall'inizio con Palo. A completare il reparto Bartolotta e Russo. Ancora indisponibili Sansaro e Palma che sfrutteranno questi giorni di riposo per rientrare in vista della trasferta contro la Massese. Il tridente d'attacco sarà composto da Riad, Piazze e Caggianese, che parte leggermente avanti rispetto a Ragghianti. Lucchese: Milan; Lorenzini, Santeramo (Rotondo), Pupeschi, Venanzi, Picchi (Palo), Bartolotta, Russo; Riad, Piazze, Caggianese (Ragghianti)
lunedì, 27 ottobre 2025, 09:21
Un match da non sottovalutare se teniamo conto del buon momento di forma che i rossoblù stanno attraversando reduci da tre risultati utili consecutivi. Oltre ad aver pareggiato contro Viareggio e Castelnuovo, due settimane fa la compagine fiorentina ha ottenuto contro il San Giuliano la prima vittoria della propria stagione
sabato, 25 ottobre 2025, 17:27
L'attaccante è ancora una volta tra i migliori, ma va bene anche Ragghianti e Piazze si conferma generoso, mentre Caggianese non incede. Difficoltà sulle fasce e a centrocampo: le pagelle di Gazzetta
sabato, 25 ottobre 2025, 17:27
Il tecnico duro con l'arbitraggio: "C'era un rigore netto su Ragghianti, poi sei minuti e avevo la sensazione che non aspettava altro che qualche situazione border line, adesso è finita la partita, ma c'è qualche non mi piace in tutto questo.
sabato, 25 ottobre 2025, 14:26
Rossoneri in campo a caccia di punti per mantenere il primato: mister Pirozzi affianca Riad e Caggianese a Piazze in attacco. La prima occasione è per i padroni di casa con Di Paola, poi Riad impegna Giacobbe di testa. Sblocca Bartolotta nella ripresa. Riad vicino al raddoppio