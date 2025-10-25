Serve tornare a vincere

Altri articoli in Porta Elisa News

lunedì, 27 ottobre 2025, 09:21

Un match da non sottovalutare se teniamo conto del buon momento di forma che i rossoblù stanno attraversando reduci da tre risultati utili consecutivi. Oltre ad aver pareggiato contro Viareggio e Castelnuovo, due settimane fa la compagine fiorentina ha ottenuto contro il San Giuliano la prima vittoria della propria stagione

sabato, 25 ottobre 2025, 17:27

L'attaccante è ancora una volta tra i migliori, ma va bene anche Ragghianti e Piazze si conferma generoso, mentre Caggianese non incede. Difficoltà sulle fasce e a centrocampo: le pagelle di Gazzetta

sabato, 25 ottobre 2025, 17:27

Il tecnico duro con l'arbitraggio: "C'era un rigore netto su Ragghianti, poi sei minuti e avevo la sensazione che non aspettava altro che qualche situazione border line, adesso è finita la partita, ma c'è qualche non mi piace in tutto questo.

sabato, 25 ottobre 2025, 14:26

Rossoneri in campo a caccia di punti per mantenere il primato: mister Pirozzi affianca Riad e Caggianese a Piazze in attacco. La prima occasione è per i padroni di casa con Di Paola, poi Riad impegna Giacobbe di testa. Sblocca Bartolotta nella ripresa. Riad vicino al raddoppio