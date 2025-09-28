Sfida al Real Forte Querceta

Banca di Pescia

sabato, 4 ottobre 2025, 14:02

di gianluca andreuccetti

A distanza di sei anni la Lucchese torna ad affrontare il Real Forte Querceta allo stadio "Necchi Balloni". Smaltite le fatiche di Coppa, i rossoneri tornano in campo per la terza sfida in sette giorni con Pirozzi che potrebbe riproporre in linea di massima l'undici iniziale visto contro la Pro Livorno. 

Pochi dubbi in difesa con Venanzi e Mauro sugli esterni. Al centro, la coppia dovrebbe essere formata da Pupeschi e Rotondo, tra i migliori della Lucchese nelle ultime uscite. A spiccare è il rientro di capitan Santeramo che con grande probabilità partirà dalla panchina. In mezzo al campo, Sansaro in regia, con Palma e Bartolotta come mezze ali. Out invece Picchi. In attacco, tridente formato da Riad e Caggianese, con Galotti come unica punta. Occhio anche a Ragghianti, che dopo lo spezzone contro il Perignano potrebbe essere molto utile a gara in corso. 

Lucchese: Milan; Mauro, Venanzi, Rotondo, Pupeschi; Bartolotta, Sansaro, Palma (Russo); Riad, Galotti (Ragghianti), Caggianese. 

 

