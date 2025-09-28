Sfida al Real Forte Querceta

Porta Elisa News
sabato, 4 ottobre 2025, 14:02
di gianluca andreuccetti
A distanza di sei anni la Lucchese torna ad affrontare il Real Forte Querceta allo stadio "Necchi Balloni". Smaltite le fatiche di Coppa, i rossoneri tornano in campo per la terza sfida in sette giorni con Pirozzi che potrebbe riproporre in linea di massima l'undici iniziale visto contro la Pro Livorno.
Pochi dubbi in difesa con Venanzi e Mauro sugli esterni. Al centro, la coppia dovrebbe essere formata da Pupeschi e Rotondo, tra i migliori della Lucchese nelle ultime uscite. A spiccare è il rientro di capitan Santeramo che con grande probabilità partirà dalla panchina. In mezzo al campo, Sansaro in regia, con Palma e Bartolotta come mezze ali. Out invece Picchi. In attacco, tridente formato da Riad e Caggianese, con Galotti come unica punta. Occhio anche a Ragghianti, che dopo lo spezzone contro il Perignano potrebbe essere molto utile a gara in corso.
Lucchese: Milan; Mauro, Venanzi, Rotondo, Pupeschi; Bartolotta, Sansaro, Palma (Russo); Riad, Galotti (Ragghianti), Caggianese.
venerdì, 3 ottobre 2025, 15:07
Partiti con l'obiettivo di una salvezza tranquilla, i bianconerazzurri di mister Verdi occupano attualmente il settimo posto, con una vittoria (maturata all'esordio contro la Sestese) e due pareggi, arrivati contro San Giuliano e nel derby contro il Castelnuovo
mercoledì, 1 ottobre 2025, 20:43
Il tecnico dei rossoneri soddisfatto per la prova dei suoi ragazzi, capaci di restare concentrati e recuperare lo svantaggio per poi imporsi ai calci di rigore
martedì, 30 settembre 2025, 16:13
Dopo la vittoria del girone e il conseguente passaggio al turno successivo, entra nel vivo la Coppa Italia della Lucchese. I rossoneri, ancora imbattuti e reduci da tre vittorie consecutive, saranno di scena mercoledì sera (ore 18) al Porta Elisa contro il Fratres Perignano per gli ottavi di finale
domenica, 28 settembre 2025, 18:34
Rossoneri che centrano il secondo successo consecutivo e che mostrano ancora una volta solidità ma scarsa vena offensiva, per quanto gli attaccanti offrano una buona prestazione, qualche errore evitabile in difesa: le pagelle di Gazzetta