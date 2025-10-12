Torna il derby con il Viareggio

Altri articoli in Porta Elisa News

lunedì, 13 ottobre 2025, 17:39

Viareggio e Lucchese torneranno ad affrontarsi a distanza di 5301 giorni, in una competizione ufficiale: dopo la retrocessione e l'esclusione dal campionato di Eccellenza, nel 2018-19 i bianconeri sono ripartiti dai bassifondi del dilettantismo, tornando nel 2024 nel massimo campionato regionale.

domenica, 12 ottobre 2025, 17:58

Il tecnico rossonero: "Peccato, perché abbiamo commesso errori difensivi che di solito non commettiamo e quando abbiamo subito il gol ci sono stati dieci minuti di sbandamento, dopo però la squadra è rimasta fino alla fine in partita.

domenica, 12 ottobre 2025, 17:57

Il pari contro il Belvedere mostra ancora una volta la voglia dei rossoneri che però commettono errori difensivi mentre in avanti le difficoltà a far centro si confermano tutte: le pagelle di Gazzetta

domenica, 12 ottobre 2025, 14:37

Rossoneri chiamati alla vittoria contro la formazione grossetana: sblocca Lorenzini con un eurogol in avvio poi Carlotti spreca un'occasione colossale. Pareggia Tantone grazie a un clamoroso errore difensivo a inizio ripresa poi traversa di Bartolini