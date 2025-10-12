Torna il derby con il Viareggio

Porta Elisa News
martedì, 14 ottobre 2025, 12:29
di gianluca andreuccetti
A distanza da 13 anni e mezzo dall'ultima volta, la Lucchese torna ad affrontare allo stadio dei Pini (alle ore 18) il Viareggio nella 6^giornata del campionato di Eccellenza. Dopo due pareggi e un po' di rammarico, i rossoneri vogliono tornare alla vittoria nel test più probante di questo inizio di stagione pur non potendo contare sul supporto dei tifosi a cui è stata vietata la trasferta.
L'undici iniziale non dovrebbe discostare di molto rispetto a quello visto contro il Belvedere, ma con qualche possibile novità. Confermato il 4-3-3, con Pupeschi e Santeramoal centro della difesa. Sulle fasce probabile rientro di Venanzi sulla destra, con Lorenzini e Mauro che sul lato opposto si giocano una maglia da titolare. Le chiavi della regia dovrebbero essere affidate a Picchi, con Palma in vantaggio rispetto a Russo nel ruolo di mezzala. A completare il reparto Bartolotta. In attacco, per andare a risolvere la questione della poca incisività negli ultimi metri, Pirozzi è pronto a giocarsi la carta Piazze dal primo minuto. Caggianese e Riad invece gli esterni offensivi.
Lucchese: Milan; Pupeschi, Santeramo, Venanzi, Lorenzini (Mauro); Picchi, Bartolotta, Palma (Russo); Caggianese, Riad, Piazze (Ragghianti)
lunedì, 13 ottobre 2025, 17:39
Viareggio e Lucchese torneranno ad affrontarsi a distanza di 5301 giorni, in una competizione ufficiale: dopo la retrocessione e l'esclusione dal campionato di Eccellenza, nel 2018-19 i bianconeri sono ripartiti dai bassifondi del dilettantismo, tornando nel 2024 nel massimo campionato regionale.
domenica, 12 ottobre 2025, 17:58
Il tecnico rossonero: "Peccato, perché abbiamo commesso errori difensivi che di solito non commettiamo e quando abbiamo subito il gol ci sono stati dieci minuti di sbandamento, dopo però la squadra è rimasta fino alla fine in partita.
domenica, 12 ottobre 2025, 17:57
Il pari contro il Belvedere mostra ancora una volta la voglia dei rossoneri che però commettono errori difensivi mentre in avanti le difficoltà a far centro si confermano tutte: le pagelle di Gazzetta
domenica, 12 ottobre 2025, 14:37
Rossoneri chiamati alla vittoria contro la formazione grossetana: sblocca Lorenzini con un eurogol in avvio poi Carlotti spreca un'occasione colossale. Pareggia Tantone grazie a un clamoroso errore difensivo a inizio ripresa poi traversa di Bartolini