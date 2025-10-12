Banca di Pescia

Torna il derby con il Viareggio

martedì, 14 ottobre 2025, 12:29

di gianluca andreuccetti

A distanza da 13 anni e mezzo dall'ultima volta, la Lucchese torna ad affrontare allo stadio dei Pini (alle ore 18) il Viareggio nella 6^giornata del campionato di Eccellenza. Dopo due pareggi e un po' di rammarico, i rossoneri vogliono tornare alla vittoria nel test più probante di questo inizio di stagione pur non potendo contare sul supporto dei tifosi a cui è stata vietata la trasferta. 

L'undici iniziale non dovrebbe discostare di molto rispetto a quello visto contro il Belvedere, ma con qualche possibile novità. Confermato il 4-3-3, con Pupeschi e Santeramoal centro della difesa. Sulle fasce probabile rientro di Venanzi sulla destra, con Lorenzini e Mauro che sul lato opposto si giocano una maglia da titolare. Le chiavi della regia dovrebbero essere affidate a Picchi, con Palma in vantaggio rispetto a Russo nel ruolo di mezzala. A completare il reparto Bartolotta.  In attacco, per andare a risolvere la questione della poca incisività negli ultimi metri, Pirozzi è pronto a giocarsi la carta Piazze dal primo minuto. Caggianese e Riad invece gli esterni offensivi.

Lucchese: Milan; Pupeschi, Santeramo, Venanzi, Lorenzini (Mauro); Picchi, Bartolotta, Palma (Russo); Caggianese, Riad, Piazze (Ragghianti)

lunedì, 13 ottobre 2025, 17:39

L'avversario dei rossoneri: il Viareggio

Viareggio e Lucchese torneranno ad affrontarsi a distanza di 5301 giorni, in una competizione ufficiale: dopo la retrocessione e l'esclusione dal campionato di Eccellenza, nel 2018-19 i bianconeri sono ripartiti dai bassifondi del dilettantismo, tornando nel 2024 nel massimo campionato regionale.

domenica, 12 ottobre 2025, 17:58

Mister Pirozzi: "Da stasera penseremo al Viareggio"

Il tecnico rossonero: "Peccato, perché abbiamo commesso errori difensivi che di solito non commettiamo e quando abbiamo subito il gol ci sono stati dieci minuti di sbandamento, dopo però la squadra è rimasta fino alla fine in partita.

domenica, 12 ottobre 2025, 17:57

Partono bene in tanti, ma alla fine molti sono insufficienti

Il pari contro il Belvedere mostra ancora una volta la voglia dei rossoneri che però commettono errori difensivi mentre in avanti le difficoltà a far centro si confermano tutte: le pagelle di Gazzetta

domenica, 12 ottobre 2025, 14:37

Lucchese-Belvedere: 1-1 al 45' st Quattro minuti di recupero

Rossoneri chiamati alla vittoria contro la formazione grossetana: sblocca Lorenzini con un eurogol in avvio poi Carlotti spreca un'occasione colossale. Pareggia Tantone grazie a un clamoroso errore difensivo a inizio ripresa poi traversa di Bartolini

