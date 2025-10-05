Porta Elisa News



Viareggio-Lucchese, trasferta vietata ai tifosi rossoneri

venerdì, 10 ottobre 2025, 12:06

Era nell'aria, è puntualmente arrivato: niente trasferta per i tifosi rossoneri per la gara di campionato infrasettimanale di mercoledì prossimo contro il Viareggio. Dopo che l'Osservatorio sulle manifestazioni sportive aveva rinviato ogni decisione alla Questura di Lucca la scelta sui provvedimenti da prendere, ma sposando la tesi delle evidenti criticità, il provvedimento di divieto di trasferta redatto dalla Prefettura è stato notificato in mattinata alle due società.

A poter entrare allo stadio, saranno soltanto i residenti nei comuni di Viareggio, Massarosa e Camaiore, per gli altri residenti nella provincia di Lucca sarà invece vietato l'ingresso attraverso la verifica del documento di identità. Il provvedimento prende corpo anche per l'impossibilità di utilizzare il settore ospiti allo Stadio dei Pini, dove nonostante l'inaugurazione in pompa magna delle scorse settimane, i lavori non sono ancora completati e il settore ospiti, che dovrebbe sorgere nell'area della gradinata, non è ancora ultimato e collaudato. In pratica, c'è solo la tribuna coperta e il rischio di contatti tra le due tifoserie è stato giudicato elevato, mentre l'ipotesi di individuare un altro impianto non ha trovato seguito. Dunque, niente tifosi rossoneri che per la prima volta dall'inizio del campionato non potranno entrare nell'impianto dove gioca la Lucchese.