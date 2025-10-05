Viareggio-Lucchese, trasferta vietata ai tifosi rossoneri

Porta Elisa News
venerdì, 10 ottobre 2025, 12:06
Era nell'aria, è puntualmente arrivato: niente trasferta per i tifosi rossoneri per la gara di campionato infrasettimanale di mercoledì prossimo contro il Viareggio. Dopo che l'Osservatorio sulle manifestazioni sportive aveva rinviato ogni decisione alla Questura di Lucca la scelta sui provvedimenti da prendere, ma sposando la tesi delle evidenti criticità, il provvedimento di divieto di trasferta redatto dalla Prefettura è stato notificato in mattinata alle due società.
A poter entrare allo stadio, saranno soltanto i residenti nei comuni di Viareggio, Massarosa e Camaiore, per gli altri residenti nella provincia di Lucca sarà invece vietato l'ingresso attraverso la verifica del documento di identità. Il provvedimento prende corpo anche per l'impossibilità di utilizzare il settore ospiti allo Stadio dei Pini, dove nonostante l'inaugurazione in pompa magna delle scorse settimane, i lavori non sono ancora completati e il settore ospiti, che dovrebbe sorgere nell'area della gradinata, non è ancora ultimato e collaudato. In pratica, c'è solo la tribuna coperta e il rischio di contatti tra le due tifoserie è stato giudicato elevato, mentre l'ipotesi di individuare un altro impianto non ha trovato seguito. Dunque, niente tifosi rossoneri che per la prima volta dall'inizio del campionato non potranno entrare nell'impianto dove gioca la Lucchese.
giovedì, 9 ottobre 2025, 16:37
La scorsa stagione i grossetani hanno vinto nettamente il campionato di Promozione, ipotecando la vittoria con diverse giornate d'anticipo. La società ha deciso di confermare in panchina mister Giallini che domenica però sarà assente per squalifica. Dopo quattro giornate occupano il quarto posto in classifica
mercoledì, 8 ottobre 2025, 08:40
Contro il Belvedere potrebbero tornare a disposizione sia Piazze che Picchi: l'italo-uruguyano ha sinora messo a referto solamente 90' contro la Cerretese per poi riportare una lesione di primo grado alla coscia destra. Dopo venti giorni, anche il centrocampista sembrerebbe sulla via del ritorno
domenica, 5 ottobre 2025, 18:25
Rossoneri autori di una buona prestazione, condita da qualche occasione, ma là davanti manca il guizzo decisivo e ancora una volta si costruisce poco, Milan puntuale quando viene chiamato in causa: le pagelle di Gazzetta
domenica, 5 ottobre 2025, 17:34
Il capitano rossonero: "Dobbiamo pensare partita dopo partita, sappiamo di essere alla Lucchese e per il pareggio c’è un po’ di rammarico. Volevamo dar seguito ai risultato dell’ultimo periodo e vincere, ma anche loro hanno avuto delle opportunità per errori nostri principalmente"