Viareggio-Lucchese: 1-1 al 45' st Pareggia Riad!

mercoledì, 15 ottobre 2025, 17:34
Viareggio-Lucchese: 1-1
Viareggio: Nucci, Belluomini, Ivani, Lollo, D'Alessandro, Bertacca, Gabrielli, Baroni, Pegollo (43' st Morelli), Tieu ( 19' st Apolloni), Galligani. A disp. Carpita, Bertelli, Gabrielli, Romanelli, Maurelli, Giannecchini. All. Vangioni.
Lucchese: Milan, Venanzi ( Mauro), Lorenzini, Picchi, Pupeschi, Santeramo, Bartolotta (Ragghianti), Palma (32' st Russo C.), Piazze (43' st Galotti), Caggianese (24' st Maggiari), Riad. A disp. Ennached, Xeca, Rotondo, Palo. All. Pirozzi.
Arbitro: Pappalardo di Empoli.
Reti: 38' st Pegollo, 45'st Riad.
Note. Ammoniti: Picchi. Angoli: 2-3.
mercoledì, 15 ottobre 2025, 20:36
Il tecnico dei bianconeri: "E' un peccato ma nell'arco della gara il risultato è giusto, in fondo meglio noi prima loro. Dobbiamo crescere, ma siamo una squadra nuova per quanto forte. E' chiaro che negli ultimi minuti dobbiamo essere più attenti.
mercoledì, 15 ottobre 2025, 20:33
Il tecnico rossonero: "Abbiamo subito gol nell'unica grande occasione del Viareggio, avevo avvertito i ragazzi di stare attenti fino alla fine. Nel finale, ci siamo sistemati con il 4-4-2, usciamo a testa alta e da domani penseremo alla prossima partita"
mercoledì, 15 ottobre 2025, 20:28
Il giovane attaccante decisivo sul finire di gara, bene anche Bartolotta e la difesa che sbaglia solo in occasione del gol bianoconero. Male Piazze che sbaglia un gol e non riesce a incidere, le pagelle di Gazzetta
mercoledì, 15 ottobre 2025, 20:28
Il centrocampista rossonero: "Sono contento per la squadra sia sul piano tecnico che morale, questo è un gruppo di lavoratori. Da un punto di vista fisico sono al 50% delle mie possibilità, basta trovare continuità. La classifica non va guardata adesso, non ci sono partite semplici in queste categorie"