Viareggio-Lucchese: 1-1 al 45' st Pareggia Riad!

mercoledì, 15 ottobre 2025, 20:36

Il tecnico dei bianconeri: "E' un peccato ma nell'arco della gara il risultato è giusto, in fondo meglio noi prima loro. Dobbiamo crescere, ma siamo una squadra nuova per quanto forte. E' chiaro che negli ultimi minuti dobbiamo essere più attenti.

mercoledì, 15 ottobre 2025, 20:33

Il tecnico rossonero: "Abbiamo subito gol nell'unica grande occasione del Viareggio, avevo avvertito i ragazzi di stare attenti fino alla fine. Nel finale, ci siamo sistemati con il 4-4-2, usciamo a testa alta e da domani penseremo alla prossima partita"

mercoledì, 15 ottobre 2025, 20:28

Il giovane attaccante decisivo sul finire di gara, bene anche Bartolotta e la difesa che sbaglia solo in occasione del gol bianoconero. Male Piazze che sbaglia un gol e non riesce a incidere, le pagelle di Gazzetta

mercoledì, 15 ottobre 2025, 20:28

Il centrocampista rossonero: "Sono contento per la squadra sia sul piano tecnico che morale, questo è un gruppo di lavoratori. Da un punto di vista fisico sono al 50% delle mie possibilità, basta trovare continuità. La classifica non va guardata adesso, non ci sono partite semplici in queste categorie"