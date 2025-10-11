Porta Elisa News



L'avversario dei rossoneri: il Viareggio

lunedì, 13 ottobre 2025, 17:39

Viareggio e Lucchese torneranno ad affrontarsi a distanza di 5301 giorni, in una competizione ufficiale. Mercoledì alle 18, allo stadio dei "Pini" di Viareggio, le zebre e i rossoneri si sfideranno nel match di cartello della 6^giornata del girone A del campionato di Eccellenza Toscana. Un derby carico di significati e rivalità, tra due squadre che si giocano la vetta della classifica.

Dopo la retrocessione e l'esclusione dal campionato di Eccellenza, nel 2018-19 i bianconeri sono ripartiti dai bassifondi del dilettantismo, tornando nel 2024 nel massimo campionato regionale. Nella passata stagione, le zebre hanno chiuso al dodicesimo posto in classifica, disputando un campionato deludente. In estate, la società ha affidato la guida tecnica a Walter Vangioni. Originario di Gallicano, lo scorso anno il tecnico garfagnino ha fatto molto bene sulla panchina del Castelnuovo, portando i gialloblu fino alla finale playoff, persa contro la Sestese.

Numeri alla mano, il Viareggio ha il miglior attacco del girone A, con 11 reti all'attivo e la quarta miglior difesa, con 4 gol subiti. La stella principale è Elia Galligani, arrivato quest'estate dal Siena. Cresciuto nel vivaio della Lucchese, la seconda punta può vantare più di 200 presenze tra Serie C e D. La stagione 2020-21 è stata una delle più prolifiche della sua carriera, con 11 reti e 7 assist in 36 presenze con la maglia del Grosseto in terza serie . In estate, il classe 1992 ha scelto di scendere di categoria per tornare a difendere i colori della sua città.

L'altro calciatore da tenere d'occhio è Lorenzo Lollo, centrocampista che nel proprio curriculum può vantare 2 campionati di Serie B e una stagione in Serie A, con la maglia del Carpi. L'ultimo confronto tra Viareggio e Lucchese risale al 18 luglio 2011, quando al Porta Elisa entrambe le squadre non andarono oltre il pareggio.