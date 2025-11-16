Ingiustizia è fatta: vietata nuovamente la trasferta ai tifosi rossoneri

Altri articoli in Porta Elisa News

mercoledì, 19 novembre 2025, 13:10

Si preannuncia una gara ostica per gli uomini di Pirozzi che di fronte si troveranno una squadra reduce da due risultati utili consecutivi tra cui una vittoria, ottenuta nell'ultimo turno in casa della Sestese. I gialloverdi occupano il nono posto in classifica a quota 15 punti

domenica, 16 novembre 2025, 18:00

Troppi rossonero sotto il loro livello standard: in attacco Galotti e Piazze non pungono e si sente l'assenza di Riad, anche Bartolotta e Caggainese non trovano lo spunto giusto: le pagelle di Gazzetta

domenica, 16 novembre 2025, 17:09

Il tecnico: "La gara di mercoledì ha inciso sulle menti e sui muscoli dei calciatori. Oggi si era messa male, poi c'è stato il problema di Picchi che spero sia una contrattura. Oggi non era facile, ho fatto i complimenti ai ragazzi, E faccio i complimenti anche al pubblico per...

domenica, 16 novembre 2025, 16:53

L'autore del gol del pari: "Bravi a riprendere la partita che sapevamo complicata. Rispetto agli inizi del campionato siamo cresciuti tanto, guardiamo a domenica prossima avremo tutta la settimana a disposizione"