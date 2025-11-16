Banca di Pescia

Porta Elisa News

Ingiustizia è fatta: vietata nuovamente la trasferta ai tifosi rossoneri

mercoledì, 19 novembre 2025, 14:54

Dopo Massa, anche Montespertoli: per i "cattivissimi" tifosi della Lucchese arriva il secondo divieto consecutivo in trasferta dopo che nella partita di San Giuliano si era verificato un episodio dai contorni tutt'altro che chiari che, su sollecitazione di Trenitalia e della Polizia Ferroviaria, aveva generato un primo provvedimento restrittivo. preso dalla Prefettura di Massa.

Ora, il secondo incredibile blocco che testimonia o la incapacità di gestione dell'ordine pubblico in questo caso da parte del prefetto di Firenze e/o una chiara volontà punitiva nei confronti di una intera tifoseria. Così, la Lucchese, ancora una volta si troverà senza tifosi al seguito e una società dilettantistica dovrà rinunciare a un incasso considerevole.  C'è qualcuno che può chiedere conto di questo nelle opportune sedi?

 

 

mercoledì, 19 novembre 2025, 13:10

L'avversario dei rossoneri: il Montespertoli

Si preannuncia una gara ostica per gli uomini di Pirozzi che di fronte si troveranno una squadra reduce da due risultati utili consecutivi tra cui una vittoria, ottenuta nell'ultimo turno in casa della Sestese. I gialloverdi occupano il nono posto in classifica a quota 15 punti

domenica, 16 novembre 2025, 18:00

Russo è il migliore ma non ci sono grandi acuti

Troppi rossonero sotto il loro livello standard: in attacco Galotti e Piazze non pungono e si sente l'assenza di Riad, anche Bartolotta e Caggainese non trovano lo spunto giusto: le pagelle di Gazzetta

domenica, 16 novembre 2025, 17:09

Mister Pirozzi: "Pari? Non si butta via niente"

Il tecnico: "La gara di mercoledì ha inciso sulle menti e sui muscoli dei calciatori. Oggi si era messa male, poi c'è stato il problema di Picchi che spero sia una contrattura. Oggi non era facile, ho fatto i complimenti ai ragazzi, E faccio i complimenti anche al pubblico per...

domenica, 16 novembre 2025, 16:53

Russo: "Nel secondo tempo potevamo fare meglio"

L'autore del gol del pari: "Bravi a riprendere la partita che sapevamo complicata. Rispetto agli inizi del campionato siamo cresciuti tanto, guardiamo a domenica prossima avremo tutta la settimana a disposizione"

