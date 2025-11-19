Porta Elisa News



Fallimento Lucchese 1905: i debiti sono circa 5 milioni

venerdì, 21 novembre 2025, 08:16

di fabrizio vincenti

Sono circa 5 milioni di euro i debiti del fallimento della Lucchese 1905 di cui ieri si è tenuta l'udienza per l'esame dello stato passivo presso il Tribunale di Lucca. La società rossonera, dichiarata fallita il 22 maggio scorso, ha cumulato oltre 4,3 milioni di debiti, destinati però a salire sino a circa 5 perché sono in arrivo parecchi domande di ammissione tardive relative a ulteriori debiti verso calciatori e per i mancati versamenti previdenziali negli ultimi mesi prima del crac. La fotografia definitiva si avrà il 24 febbraio prossimo quando saranno esaminati questi ulteriori richieste.

Al momento, sono stati rilevati 1.631.000 euro di debiti verso dipendenti, 1,143.000 verso fisco e enti previdenziali, 361mila verso istituti di credito, 1,235.00 verso fornitori. A fronte dei circa 5 milioni di debiti (alcune istanze degli amministratori e dirigenti che si sono succeduti durante i mesi in cui la società era ormai collassata il sono state respinte dal Tribunale che ha accolto le eccezioni sollevate dal curatore fallimentare Claudio Del Prete), i crediti non saranno nella migliore delle ipotesi più 1,6-1,7 milioni di euro.

Il curatore potrà contare sulla fideiussione del Gruppo Bulgarella (che cedette a gennaio la società avviando la girandola di passaggi di proprietà ma lasciando la fideiussione mai sostituita dai nuovi acquirenti) per un totale di circa 700mila euro, i crediti vantati verso la Lega Pro (120mila euro circa) e la porzione di immobile ubicato nel Comune di San Giuliano Terme che nei desiderata dalla società doveva diventare la foresteria della società rossonera.

L'edificio, in totale abbandono, fu inserito nel bilancio della società rossonera per un valore di oltre 4 milioni di euro, ma secondo le perizie effettuate dalla curatela potrà essere messo all'asta (a inizio anno prossimo) per una cifra tra i 700 e gli 800mila euro. In totale, appunto, 1,6-1,7 milioni di euro da distribuire tra i creditori privilegiati (prima di tutto i dipendenti). Quanto ai riflessi penali della vicenda, sempre che ci siano, la Guardia di Finanza, che da molti mesi è al lavoro, sta ultimando le indagini: si attende la relazione che il curatore fallimentare dovrà produrre entro le prossime settimane.