Gli avversari dei rossoneri: il Cenaia

mercoledì, 26 novembre 2025, 11:19

di gianluca andreuccetti

Finale di 2025 da vivere con il fiato sospeso per la Lucchese attesa nel giro di una settimana da tre sfide spartiacque.Prima di pensare alla semifinale di Coppa Italia contro la Sestese, domenica pomeriggio i rossoneri affronteranno il Cenaia, gara valida per la 14^giornata del campionato di Eccellenza Toscana.

Concentrazione e spirito di sacrifico: questi gli elementi che serviranno alla Lucchese, chiamata assolutamente a non sottovalutare questa sfida. Il Cenaia arriva al Porta Elisa con un ruolino di marcia che potrebbe ingannare: i verdiarancioni (nelal foto alla presentazione tratta dal profilo Fb della società) occupano l'ultimo posto in classifica, frutto di 5 pareggi e 7 sconfitte. Nonostante la crisi di risultati, nelle ultime settimane la compagine pisana ha inanellato diverse buone prestazioni, come il pareggio maturato contro il Viareggio dell'ex Apolloni. Due settimane fa contro il San Giuliano, il Cenaia è arrivato ad un passo dai primi tre punti, salvo poi subire la rete del pari a pochi minuti dalla fine della partita.

In estate, la società ha scelto la linea della continuità, confermando Nicola Sena come guida tecnica. Nell'ultima sessione di mercato, la compagine pisana ha perso diversi elementi che nella scorsa stagione trascinarono il Cenaia fino alla semifinale playoff, persa contro il Castelnuovo. I calciatori da tenere d'occhio sono Remedi e Radouan, migliori marcatori della squadra con 2 reti. In campionato l'ultima vittoria risale allo scorso 16 marzo, grazie al successo casalingo per 1-0 contro il Mobilieri Ponsacco.