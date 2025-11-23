Banca di Pescia

L'ex Palmisani verso la Serie A?

mercoledì, 26 novembre 2025, 15:17

Pochi mesi a Lucca, dove aveva fatto vedere le sue grandi potenzialità, ma anche una maturazione ancora non compiuta (clamorosa l'espulsione e il rigore provocato a Campobasso): la parentesi rossonera di Lorenzo Palmisani è durata davvero poco (13 presenze) prima del rientro nel gennaio scorso alla bade ovvero al Frosinone.

Nella società ciociara, dove era cresciuto e dove aveva avuto come allenatore in Primavera mister Gorgone, il giovane portiere classe 2004 è rinato: si è conquistato il posto da titolare (14 gare all'attivo sei delle quali con la porta inviolata) e è arrivato anche alla maglia azzurra della Under 21. Ora, con il Frosinone lanciato sempre più verso un campionato di vertice, per Palmisani si accendono le sirene della Serie A: su di lui avrebbe messo l'occhio la Lazio in cerca di un secondo portiere giovane, visto che il greco Mandas sembra sempre più in uscita. A prescindere da questa ipotesi di mercato, Palmisani potrebbe raggiungere la massima divisione proprio con il Frosinone. 

mercoledì, 26 novembre 2025, 11:19

Gli avversari dei rossoneri: il Cenaia

I verdiarancioni occupano l'ultimo posto in classifica, frutto di 5 pareggi e 7 sconfitte. Nonostante la crisi di risultati, nelle ultime settimane la compagine pisana ha inanellato diverse buone prestazioni, come il pareggio maturato contro il Viareggio

domenica, 23 novembre 2025, 16:59

Mister Pirozzi: "Vittoria che vale doppio"

Il tecnico rossonero: "Fatemi fare i complimenti al Montespertoli che ha fatto davvero una gran partita, il risultato è bugiardo: è stata una gara equilibrata in cui noi siamo stati bravi ma davanti abbiano incontrato una squadra di valore. Bravi i ragazzi a saper soffrire"

domenica, 23 novembre 2025, 16:48

Bartolotta spacca ancora una volta la gara

il centrocampista decisivo con il suo gol, ma bene anche Caggianese che colleziona l'assist. Piazze solito combattente, Milan salva sullo 0-0 con la difesa che più volte va in sofferenza: le pagelle di Gazzetta

domenica, 23 novembre 2025, 13:48

Montespertoli-Lucchese: 0-2 al 50' st Riad raddoppia!

Rossoneri a caccia di punti per rimanere attaccati alla testa della classifica: evidente rigore negato per un intervento su Caggianese, Milan dice no a Zefi che nella ripresa sbaglia una occasione colossale, poi sblocca Bartolotta. Milan salva su Maltomini

