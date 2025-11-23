Porta Elisa News



L'ex Palmisani verso la Serie A?

mercoledì, 26 novembre 2025, 15:17

Pochi mesi a Lucca, dove aveva fatto vedere le sue grandi potenzialità, ma anche una maturazione ancora non compiuta (clamorosa l'espulsione e il rigore provocato a Campobasso): la parentesi rossonera di Lorenzo Palmisani è durata davvero poco (13 presenze) prima del rientro nel gennaio scorso alla bade ovvero al Frosinone.

Nella società ciociara, dove era cresciuto e dove aveva avuto come allenatore in Primavera mister Gorgone, il giovane portiere classe 2004 è rinato: si è conquistato il posto da titolare (14 gare all'attivo sei delle quali con la porta inviolata) e è arrivato anche alla maglia azzurra della Under 21. Ora, con il Frosinone lanciato sempre più verso un campionato di vertice, per Palmisani si accendono le sirene della Serie A: su di lui avrebbe messo l'occhio la Lazio in cerca di un secondo portiere giovane, visto che il greco Mandas sembra sempre più in uscita. A prescindere da questa ipotesi di mercato, Palmisani potrebbe raggiungere la massima divisione proprio con il Frosinone.