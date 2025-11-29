Porta Elisa News



Lorenzini: "Il primato in classifica? Non cambia nulla"

domenica, 30 novembre 2025, 16:54

Luca Lorenzini è al terzo gol in rossonero, due in campionato e uno in coppa, arriva in sala stampa per commentare la larga vittoria della Lucchese contro il Cenaia: "E' il primo anno che segno con questa frequenza, anche perché mi vengono chieste cose in fase offensiva: sono contento. Il primato in classifica? Non cambia nulla, dobbiamo pensare solo a noi stessi e le prestazioni sono destinate ad arrivare".

"Continuiamo così, ora ci attende la Coppa e non sarà facile a così breve distanza di tempo, sarà una gara tosta, pensiamo a recuperare energie e da domani ci metteremo al lavoro".