Lorenzini: "Il primato in classifica? Non cambia nulla"

Porta Elisa News
domenica, 30 novembre 2025, 16:54
Luca Lorenzini è al terzo gol in rossonero, due in campionato e uno in coppa, arriva in sala stampa per commentare la larga vittoria della Lucchese contro il Cenaia: "E' il primo anno che segno con questa frequenza, anche perché mi vengono chieste cose in fase offensiva: sono contento. Il primato in classifica? Non cambia nulla, dobbiamo pensare solo a noi stessi e le prestazioni sono destinate ad arrivare".
"Continuiamo così, ora ci attende la Coppa e non sarà facile a così breve distanza di tempo, sarà una gara tosta, pensiamo a recuperare energie e da domani ci metteremo al lavoro".
domenica, 30 novembre 2025, 16:53
L'esterno è letteralmente imprendibile: segna, suggerisce, crea. Piazze instancabile come sempre, ma stavolta anche in gol, Lorenzini, nuova sontuosa prestazione sulla fascia ma tutta la squadra gira a mille: le pagelle di Gazzetta
domenica, 30 novembre 2025, 16:53
Il tecnico rossonero: "Contro l'ultima in classifica è sempre una gara strana e non è mai semplice: non avevano niente da perdere. Ringrazio di cuore il presidente e il direttore per avermi messo a disposizione Camilli e Colferai, due valori aggiunti arrivando dalla Serie D"
domenica, 30 novembre 2025, 13:52
Rossoneri chiamati a vincere contro il fanalino di coda per continuare la rincorsa alla prima posizione: sblocca Caggianese, poi Piazze raddoppia. Nella ripresa, occasioni per Del Rosso poi fa il tris Lorenzini e Riad fa una doppietta, in rete anche Palma. Remedi segna il gol della bandiera per gli ospiti
sabato, 29 novembre 2025, 16:38
La Lucchese vuole chiudere nel migliore dei modi il mese di novembre e proseguire la propria corsa verso la vetta della classifica. Domani pomeriggio i rossoneri ospiteranno al Porta Elisa il Cenaia, nella 14^giornata del campionato. La probabile formazione