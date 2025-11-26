Lucchese-Cenaia: 6-0 al 32' st Palma in gol

Altri articoli in Porta Elisa News

sabato, 29 novembre 2025, 16:38

La Lucchese vuole chiudere nel migliore dei modi il mese di novembre e proseguire la propria corsa verso la vetta della classifica. Domani pomeriggio i rossoneri ospiteranno al Porta Elisa il Cenaia, nella 14^giornata del campionato. La probabile formazione

sabato, 29 novembre 2025, 12:39

Il tecnico: "Contro il Cenaia gara molto importante, poi penseremo alla Coppa. I nuovi acquisti? "Un grazie alla società per i nuovi arrivi, avere giocatori in più faranno comodo, vedremo in corso d'opera come utilizzarli, abbiamo tante partite davanti"

venerdì, 28 novembre 2025, 20:19

Due rinforzi per l'attacco: in rossonero arrivano Massimo Camilli ed Edoardo Colferai, è la stessa società a comunicarlo. Il primo vanta numerosi campionato in Serie D e viene dal Real Monterotondo, il secondo, scuola Monza, viene dal Tuttocuoio

mercoledì, 26 novembre 2025, 15:17

Pochi mesi a Lucca, dove aveva fatto vedere le sue grandi potenzialità, ma anche una maturazione ancora non compiuta: la parentesi rossonera di Lorenzo Palmisani è durata davvero poco (13 presenze). Per lui dopo una maglia da titolare in B al Frosinone e la conquista dell'azzurro Under 21, potrebbe arrivare...