Lucchese-Cenaia: 6-0 al 32' st Palma in gol

domenica, 30 novembre 2025, 13:52
Lucchese-Cenaia: 6-0
Lucchese: Milan, Xeka, Lorenzini (38' st Bossini), Del Rosso, Rotondo, Santeramo, Bartolotta (33' st Onu), Russo C. (26' st Palma), Riad (26' st Camilli), Piazze (33' st Morisi), Caggianese. A disp. Ennached, Venanzi, Galotti, Ragghianti. All. Pirozzi.
Cenaia: Bettarini, Rossi (37' st Gronchi), Lischi, Bianchi (35' st Rinaldi) Signorini, Puleo, Arcidiacono (19' st Sartini), Provinzano, Busiello, Remedi, Boumaraouan (7' st Fischer). A disp. Castaldi, Salvini, Cocucci, Santagata, Pelletti. All. Sena.
Arbitro: Marongiu di Livorno.
Reti: 15' pt Caggianese, 34' pt Piazze, 18' st Lorenzini, 23' st e 25' Riad, 32' st Palma
Note. Ammoniti: Russo, Ennached, Morisi. Angoli: 8-1. Spettatori 1347.
sabato, 29 novembre 2025, 16:38
La Lucchese vuole chiudere nel migliore dei modi il mese di novembre e proseguire la propria corsa verso la vetta della classifica. Domani pomeriggio i rossoneri ospiteranno al Porta Elisa il Cenaia, nella 14^giornata del campionato. La probabile formazione
sabato, 29 novembre 2025, 12:39
Il tecnico: "Contro il Cenaia gara molto importante, poi penseremo alla Coppa. I nuovi acquisti? "Un grazie alla società per i nuovi arrivi, avere giocatori in più faranno comodo, vedremo in corso d'opera come utilizzarli, abbiamo tante partite davanti"
venerdì, 28 novembre 2025, 20:19
Due rinforzi per l'attacco: in rossonero arrivano Massimo Camilli ed Edoardo Colferai, è la stessa società a comunicarlo. Il primo vanta numerosi campionato in Serie D e viene dal Real Monterotondo, il secondo, scuola Monza, viene dal Tuttocuoio
mercoledì, 26 novembre 2025, 15:17
Pochi mesi a Lucca, dove aveva fatto vedere le sue grandi potenzialità, ma anche una maturazione ancora non compiuta: la parentesi rossonera di Lorenzo Palmisani è durata davvero poco (13 presenze). Per lui dopo una maglia da titolare in B al Frosinone e la conquista dell'azzurro Under 21, potrebbe arrivare...