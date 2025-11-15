Lucchese-Larcianese: 1-1 al 45' st Cinque minuti di recupero

Porta Elisa News
domenica, 16 novembre 2025, 14:00
Lucchese-Larcianese: 1-1
Lucchese: Milan, Xeka (19' st Mauro), Lorenzini, Picchi (15' pt Russo C.), Rotondo, Santeramo, Bartolotta (40' st Maggiari), Del Rosso, Galotti (19' st Ragghianti), Piazze (35' st Palma), Caggianese. A disp. Ennached, Onu, Bossini, Morisi. All. Pirozzi.
Larcianese: Della Pina, Porciani (37' st Di Giulio), Martinelli, Salerno, Belluomini, Crecchi, Minardi, Rosselli (42' st Tocchini), Michelotti (25' st Niccolai), Ba (38' st Ndiaye). A disp. Gorni, Iannello, Falorni, Bolognini, Del Picchia. All. Cerasa.
Arbitro: Briganti di Carrara.
Reti: 8' pt Michelotti, 35' pt Russo C.
Note. Ammoniti: Lorenzini, Santeramo. Angoli 4-5. Spettatori 1457.
domenica, 16 novembre 2025, 18:00
Troppi rossonero sotto il loro livello standard: in attacco Galotti e Piazze non pungono e si sente l'assenza di Riad, anche Bartolotta e Caggainese non trovano lo spunto giusto: le pagelle di Gazzetta
domenica, 16 novembre 2025, 17:09
Il tecnico: "La gara di mercoledì ha inciso sulle menti e sui muscoli dei calciatori. Oggi si era messa male, poi c'è stato il problema di Picchi che spero sia una contrattura. Oggi non era facile, ho fatto i complimenti ai ragazzi, E faccio i complimenti anche al pubblico per...
domenica, 16 novembre 2025, 16:53
L'autore del gol del pari: "Bravi a riprendere la partita che sapevamo complicata. Rispetto agli inizi del campionato siamo cresciuti tanto, guardiamo a domenica prossima avremo tutta la settimana a disposizione"
sabato, 15 novembre 2025, 16:16
Rossoneri di nuovo in campo al Porta Elisa (ore 14,30) contro la Larcianese: dopo le due vittorie in campionato e in coppa, la squadra di mister Pirozzi cerca il tris per consolidare la posizione in classifica. La probabile formazione