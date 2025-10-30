Porta Elisa News
martedì, 4 novembre 2025, 18:40
Mercato, ecco il primo rinforzo: la Lucchese ha ufficializzato l'arrivo del centrocampista Tommaso Del Rosso, classe 2002. Centrocampista centrale, lucchese di nascita, Del Rosso cresce calcisticamente nel settore giovanile della Lucchese, prima di passare all'Under 18 della Fiorentina sotto la guida di Alberto Aquilani. Successivamente veste la maglia del Pisa Primavera nella stagione 2020/21, dove viene anche convocato in Serie B con la prima squadra.
Ha esordito tra i grandi in Serie D con il Follonica Gavorrano nella stagione 2021/22, per poi proseguire la carriera con Prato, Seravezza Pozzi e Tuttocuoio, club con cui ha iniziato anche l'attuale stagione, collezionando 7 presenze. In carriera vanta complessivamente 84 presenze e 1 gol in Serie D. Per la Lucchese si tratta di un ritorno a casa: un giocatore del territorio, formato calcisticamente a Lucca e ora pronto a dare il proprio contributo con la maglia rossonera.
martedì, 4 novembre 2025, 15:28
La gara di domenica prossima tra Massese e Lucchese dovrebbe essere disputata sul terreno dello stadio Oliveti di Massa, ma la scelta potrebbe essere cambiata nei prossimi giorni: il nodo è lo stato di avanzamento della risemina che ha portato i bianconeri a giocare l'ultima gara casalinga a Marina di...
martedì, 4 novembre 2025, 12:02
La formazione di mister Pirozzi occupa attualmente il terzo posto con 17 punti in classifica, a pari merito con Sporting Cecina e Belvedere. Con sole 3 reti subite, la Pantera ha la miglior difesa del campionato di Eccellenza Toscana. Attacco ancora punto debole: gli altri numeri
giovedì, 30 ottobre 2025, 09:04
Dopo le tribolazioni estive e alcuni interventi per eliminare le erbe infestanti che erano cresciute in una larga parte del terreno del Porta Elisa, in questa settimana è partita la semina delle nuove piante. Un primo passaggio è già stato effettuato e un'altra semina è programmata nei prossimi giorni
giovedì, 30 ottobre 2025, 08:52
A seguito della segnalazione della Questura di Lucca, l'Osservatorio ha condiviso le criticità "significando che potranno essere interessate direttamente le Autorità provinciali di PS competente per l'adozione di misure restrittive": verso il divieto di trasferta per i tifosi bianconeri?