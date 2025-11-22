Mister Pirozzi: "Vittoria che vale doppio"

Porta Elisa News
domenica, 23 novembre 2025, 16:59
Il tecnico rossonero Pirozzi è ovviamente contento del successo a Montespertoli, maturato contro una formazione che ha dato del filo da torcere ai rossoneri: "Fatemi fare i complimenti al Montespertoli che ha fatto davvero una gran partita, il risultato è bugiardo: è stata una gara equilibrata in cui noi siamo stati bravi ma davanti abbiano incontrato una squadra di valore. E' una vittoria che vale doppio anche in considerazione delle assenze che avevano, speriamo ora di recuperare qualcuno".
"Dobbiamo recuperare la forma di qualche giocatore, ma complimenti ai ragazzi per come hanno saputo soffrire, soprattutto sullo 0-0. Una volta in vantaggio, siamo stati bravi a non farci abbassare, a differenza di quanto successo a San Giuliano,: se avessimo fatto come là, non avremmo. portato a casa la vittoria. Rigore? Dal campo mi è parso netto anche se non ho ancora rivisto le immagini, in ogni caso meno male abbiamno. ugualmente segnato. Del Rosso? Bravo e capace di stringere i denti nonostante avesse ricevuto un colpo. Ora dobbiamo iniziare a pensare alla prossima contro una squadra che ha bisogno di punti"
domenica, 23 novembre 2025, 16:48
il centrocampista decisivo con il suo gol, ma bene anche Caggianese che colleziona l'assist. Piazze solito combattente, Milan salva sullo 0-0 con la difesa che più volte va in sofferenza: le pagelle di Gazzetta
domenica, 23 novembre 2025, 13:48
Rossoneri a caccia di punti per rimanere attaccati alla testa della classifica: evidente rigore negato per un intervento su Caggianese, Milan dice no a Zefi che nella ripresa sbaglia una occasione colossale, poi sblocca Bartolotta. Milan salva su Maltomini
sabato, 22 novembre 2025, 15:36
Le polemiche scaturite dall'inspiegabile decisione della Prefettura di Firenze di vietare la trasferta ai tifosi rossoneri non devono destabilizzare la formazione di Pirozzi, chiamata a vincere a Montespertoli per tenere il passo della capolista Zenith Prato. La probabile formazione
sabato, 22 novembre 2025, 15:06
Il tecnico rossonero: "Spero che la nota congiunta della società, del Comune di Lucca e del Coni provinciale posso portare gli effetti sperati, dando nuovamente ai tifosi la possibilità di seguire la Lucchese in trasferta. Gli infortuni fanno parte del gioco: nel corso di questi mesi abbiamo fatto fronte alle...