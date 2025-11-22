Banca di Pescia

panda estivo 2025

prenota grande - Dimensioni 400 x 120 px

BL Colorificio

Porta Elisa News

Mister Pirozzi: "Vittoria che vale doppio"

domenica, 23 novembre 2025, 16:59

Il tecnico rossonero Pirozzi è ovviamente contento del successo a Montespertoli, maturato contro una formazione che ha dato del filo da torcere ai rossoneri: "Fatemi fare i complimenti al Montespertoli che ha fatto davvero una gran partita, il risultato è bugiardo: è stata una gara equilibrata in cui noi siamo stati bravi ma davanti abbiano incontrato una squadra di valore. E' una vittoria che vale doppio anche in considerazione delle assenze che avevano, speriamo ora di recuperare qualcuno".

"Dobbiamo recuperare la forma di qualche giocatore, ma complimenti ai ragazzi per come hanno saputo soffrire, soprattutto sullo 0-0. Una volta in vantaggio, siamo stati bravi a non farci abbassare, a differenza di quanto successo a San Giuliano,:  se avessimo fatto come là, non avremmo. portato a casa la vittoria. Rigore? Dal campo mi è parso netto anche se non ho ancora rivisto le immagini, in ogni caso meno male abbiamno. ugualmente segnato. Del Rosso? Bravo e capace di stringere i denti nonostante avesse ricevuto un colpo. Ora dobbiamo iniziare a pensare alla prossima contro una squadra che ha bisogno di punti"

Banca di Pescia

Osteria Da Pio

MAV autotrasporti

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

Banca di Pescia

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

panda estivo 2025

prenota grande - Dimensioni 400 x 120 px

BL Colorificio

Altri articoli in Porta Elisa News

domenica, 23 novembre 2025, 16:48

Bartolotta spacca ancora una volta la gara

il centrocampista decisivo con il suo gol, ma bene anche Caggianese che colleziona l'assist. Piazze solito combattente, Milan salva sullo 0-0 con la difesa che più volte va in sofferenza: le pagelle di Gazzetta

domenica, 23 novembre 2025, 13:48

Montespertoli-Lucchese: 0-2 al 50' st Riad raddoppia!

Rossoneri a caccia di punti per rimanere attaccati alla testa della classifica: evidente rigore negato per un intervento su Caggianese, Milan dice no a Zefi che nella ripresa sbaglia una occasione colossale, poi sblocca Bartolotta. Milan salva su Maltomini

ESSECIstampa

sabato, 22 novembre 2025, 15:36

Match da non fallire

Le polemiche scaturite dall'inspiegabile decisione della Prefettura di Firenze di vietare la trasferta ai tifosi rossoneri non devono destabilizzare la formazione di Pirozzi, chiamata a vincere a Montespertoli per tenere il passo della capolista Zenith Prato. La probabile formazione

sabato, 22 novembre 2025, 15:06

Pirozzi: "Quest'anno I tifosi della Lucchese non si sono mai contraddistinti per episodi di violenza"

Il tecnico rossonero: "Spero che la nota congiunta della società, del Comune di Lucca e del Coni provinciale posso portare gli effetti sperati, dando nuovamente ai tifosi la possibilità di seguire la Lucchese in trasferta. Gli infortuni fanno parte del gioco: nel corso di questi mesi abbiamo fatto fronte alle...

mind the pub

Ricerca nel sito

Banca di Pescia

Osteria Da Pio

MAV autotrasporti

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

Banca di Pescia

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px