Porta Elisa News



Mister Pirozzi: "Vittoria che vale doppio"

domenica, 23 novembre 2025, 16:59

Il tecnico rossonero Pirozzi è ovviamente contento del successo a Montespertoli, maturato contro una formazione che ha dato del filo da torcere ai rossoneri: "Fatemi fare i complimenti al Montespertoli che ha fatto davvero una gran partita, il risultato è bugiardo: è stata una gara equilibrata in cui noi siamo stati bravi ma davanti abbiano incontrato una squadra di valore. E' una vittoria che vale doppio anche in considerazione delle assenze che avevano, speriamo ora di recuperare qualcuno".

"Dobbiamo recuperare la forma di qualche giocatore, ma complimenti ai ragazzi per come hanno saputo soffrire, soprattutto sullo 0-0. Una volta in vantaggio, siamo stati bravi a non farci abbassare, a differenza di quanto successo a San Giuliano,: se avessimo fatto come là, non avremmo. portato a casa la vittoria. Rigore? Dal campo mi è parso netto anche se non ho ancora rivisto le immagini, in ogni caso meno male abbiamno. ugualmente segnato. Del Rosso? Bravo e capace di stringere i denti nonostante avesse ricevuto un colpo. Ora dobbiamo iniziare a pensare alla prossima contro una squadra che ha bisogno di punti"