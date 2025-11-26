Mister Pirozzi: "Lotta tra Zenith e Lucchese? Presto per dirlo"

Porta Elisa News
sabato, 29 novembre 2025, 12:39
Vigilia di Lucchese-Cenaia che aprirà un'altra settimana di fuoco per i rossoneri, chiamati a scendere in campo tre volte in otto giorni, semifinale di Coppa Italia compresa. A fare il punto, anche alla luce dei nuovi arrivi, è il tecnico Sergio Pirozzi nella sala stampa del Porta Elisa: "Un grazie alla società per i nuovi arrivi, avere giocatori in più faranno comodo, vedremo in corso d'opera come utilizzarli, abbiamo tante partite davanti. Davanti avevamo vari giocatori ora di più, ora pensiamo a integrarli. Altri acquisti? Per ora va bene così, devo dire grazie al direttore per quanto sta facendo, abbiamo sempre detto di voler migliorare la rosa in vista dei tanti appuntamenti che ci attendono: meglio abbondare che deficere".
"E' una squadra in difficoltà, ma sono una buona squadra, ma a noi serve allungare la scia e poi pensare alla Coppa: avremo tre gare in pochi giorni. Picchi e Pupeschi? Picchi potrebbe essere pronto per la domenica successiva, anche Sansaro è sulla strada giusta, peccato per l'infortunio di Mauro, Pupeschi invece non dovrebbe averne per tanto ancora. Turn over? Per ora penso al Cenaia, per noi è una partita importante. Lotta tra Zenith e Lucchese? Forse a febbraio si capirà chi sarà in lotta, pensiamo a fare il nostro anche con l'apporto del pubblico che sta apprezzando l'abnegazione, la predisposizione al lavoro dei nostri ragazzi".
sabato, 29 novembre 2025, 16:38
La Lucchese vuole chiudere nel migliore dei modi il mese di novembre e proseguire la propria corsa verso la vetta della classifica. Domani pomeriggio i rossoneri ospiteranno al Porta Elisa il Cenaia, nella 14^giornata del campionato. La probabile formazione
venerdì, 28 novembre 2025, 20:19
Due rinforzi per l'attacco: in rossonero arrivano Massimo Camilli ed Edoardo Colferai, è la stessa società a comunicarlo. Il primo vanta numerosi campionato in Serie D e viene dal Real Monterotondo, il secondo, scuola Monza, viene dal Tuttocuoio
mercoledì, 26 novembre 2025, 15:17
Pochi mesi a Lucca, dove aveva fatto vedere le sue grandi potenzialità, ma anche una maturazione ancora non compiuta: la parentesi rossonera di Lorenzo Palmisani è durata davvero poco (13 presenze). Per lui dopo una maglia da titolare in B al Frosinone e la conquista dell'azzurro Under 21, potrebbe arrivare...
mercoledì, 26 novembre 2025, 11:19
I verdiarancioni occupano l'ultimo posto in classifica, frutto di 5 pareggi e 7 sconfitte. Nonostante la crisi di risultati, nelle ultime settimane la compagine pisana ha inanellato diverse buone prestazioni, come il pareggio maturato contro il Viareggio