Porta Elisa News



Mister Pirozzi: "Lotta tra Zenith e Lucchese? Presto per dirlo"

sabato, 29 novembre 2025, 12:39

Vigilia di Lucchese-Cenaia che aprirà un'altra settimana di fuoco per i rossoneri, chiamati a scendere in campo tre volte in otto giorni, semifinale di Coppa Italia compresa. A fare il punto, anche alla luce dei nuovi arrivi, è il tecnico Sergio Pirozzi nella sala stampa del Porta Elisa: "Un grazie alla società per i nuovi arrivi, avere giocatori in più faranno comodo, vedremo in corso d'opera come utilizzarli, abbiamo tante partite davanti. Davanti avevamo vari giocatori ora di più, ora pensiamo a integrarli. Altri acquisti? Per ora va bene così, devo dire grazie al direttore per quanto sta facendo, abbiamo sempre detto di voler migliorare la rosa in vista dei tanti appuntamenti che ci attendono: meglio abbondare che deficere".

"E' una squadra in difficoltà, ma sono una buona squadra, ma a noi serve allungare la scia e poi pensare alla Coppa: avremo tre gare in pochi giorni. Picchi e Pupeschi? Picchi potrebbe essere pronto per la domenica successiva, anche Sansaro è sulla strada giusta, peccato per l'infortunio di Mauro, Pupeschi invece non dovrebbe averne per tanto ancora. Turn over? Per ora penso al Cenaia, per noi è una partita importante. Lotta tra Zenith e Lucchese? Forse a febbraio si capirà chi sarà in lotta, pensiamo a fare il nostro anche con l'apporto del pubblico che sta apprezzando l'abnegazione, la predisposizione al lavoro dei nostri ragazzi".