Mister Pirozzi: "Il divieto ai tifosi? E' la sconfitta di un sistema che non funziona"

sabato, 8 novembre 2025, 12:19

Dopo il turno di riposo previsto dal calendario, la Lucchese è attesa da tre gare in una settimana, l'ennesimo tour de force che comincerà domani a Massa. Nella sala stampa del Porta Elisa è stato mister Pirozzi a fare il punto della situazione: "La sosta ha permesso di recuperare alcuni giocatori e saremo tutti, Palma, Venanzi e Mauro salvo Sansaro, è stato un vantaggio e ci siamo allenati bene. Venivamo da tantissime partite fatte eravamo stati la squadra che aveva giocato in più: la sosta è stata salutare. Non sarà una partita facile, la Massese è una buona squadra e la classifica potrebbe ingannare, dal centrocampo in avanti è una squadra che ha valori importanti. Le turbolenze societarie? Non è detto portino delle difficoltà sempre, su questa gara giocano tanto in un discorso play off dovremo limitare le loro fonti".

"Del Rosso? E' pronto, stava con il Tuttocuoio dove ha fatto la preparazione e nell'identikit che avevo fatto c'era di prendere ragazzi allenati e non svincolati. La mancanza dei tifosi? La società ha fatto dei passi ufficiali, per quanto mi riguarda la loro assenza è una sconfitta. Il calcio è cambiato già per esigenze televisive, non ha senso vietare una trasferta a due tifoserie gemellate: è una sconfitta per un sistema che non funziona. Penso che chi sbaglia, ammesso abbia sbagliato, deve pagare ma non una intera tifoseria. Altro sarebbe stato se ci fossero stati problemi tra le due tifoserie è un provvedimento sbagliato che lascia l'amaro in bocca, speriamo, anzi ne sono convinto, che faremo una grande partita anche per ricompensare un grande torto: qui la mano destra non sa cosa fa la sinistra intendo come organi: lavarsi le mani non è sempre la cosa giusta. Mancheranno anche i tifosi del Viareggio mercoledì? Ero a Montespertoli e ho visto una aggressione senza provocazione a gente, ma in ongi caso si dovrebbero colpire sempre e solo i responsabili".