Monta la protesta contro la Figc: striscione a Coverciano

giovedì, 20 novembre 2025, 11:21
Cresce la protesta per i risultati della Nazionale e per la gestione in generale della Figc da parte dell'attuale dirigenza: nella notte al centro sportivo federale di Coverciano, a Firenze, è stato affisso uno striscione con su scritto: "Niente scuse...vogliamo i mondiali".
A rivendicare il gesto dimostrativo sono stati i Ragazzi con i tricolori, ovvero quelle realtà ultras che seguono la Nazionale maggiore in tutti i campi esponendo tricolori con su scritto il nome della città di provenienza tra cui vi sono anche tifosi di Lucca (non a caso notizia dell'azione è presente anche in un profilo Facebook dei tifosi rossoneri) che erano presenti anche nell'ultima trasferta in Moldavia. Proprio quella trasferta ha generato, come viene spiegato in un volantino, ulteriori proteste sia per la gestione dei biglietti che per la gara della squadra e per finire per le dichiarazioni del tecnico Gattuso che ha duramente criticato i tifosi per i duri cori rivolti alla squadra e al presidente Gravina, ritenuto il principale responsabile dell'attuale e non certo ottimale stato della Federazione.
"Siete tutti responsabili – si legge nel volantino – ennesima dimostrazione di una gestione complessiva che continua a deludere e far rimpiangere quello che la Federazione Italiana Giuoco Calcio una tempo rappresentava".
mercoledì, 19 novembre 2025, 19:53
Non arrivano notizie confortanti dall'infermeria rossonera: il centrocampista, uscito dopo pochi minuti domenica scorsa, ha riportato una lesione al bicipite femorale della coscia destra. Ancora ko anche Pupeschi, mentre Venanzi è sulla via del recupero
mercoledì, 19 novembre 2025, 14:54
Dopo Massa, anche Montespertoli: per i "cattivissimi" tifosi della Lucchese arriva il secondo divieto consecutivo in trasferta dopo che nella partita di San Giuliano si era verificato un episodio dai contorni tutt'altro che chiari: stavolta è la Prefettura di Firenze a intervenire
mercoledì, 19 novembre 2025, 13:10
Si preannuncia una gara ostica per gli uomini di Pirozzi che di fronte si troveranno una squadra reduce da due risultati utili consecutivi tra cui una vittoria, ottenuta nell'ultimo turno in casa della Sestese. I gialloverdi occupano il nono posto in classifica a quota 15 punti
domenica, 16 novembre 2025, 18:00
Troppi rossonero sotto il loro livello standard: in attacco Galotti e Piazze non pungono e si sente l'assenza di Riad, anche Bartolotta e Caggainese non trovano lo spunto giusto: le pagelle di Gazzetta