Monta la protesta contro la Figc: striscione a Coverciano

giovedì, 20 novembre 2025, 11:21

Cresce la protesta per i risultati della Nazionale e per la gestione in generale della Figc da parte dell'attuale dirigenza: nella notte al centro sportivo federale di Coverciano, a Firenze, è stato affisso uno striscione con su scritto: "Niente scuse...vogliamo i mondiali".

A rivendicare il gesto dimostrativo sono stati i Ragazzi con i tricolori, ovvero quelle realtà ultras che seguono la Nazionale maggiore in tutti i campi esponendo tricolori con su scritto il nome della città di provenienza tra cui vi sono anche tifosi di Lucca (non a caso notizia dell'azione è presente anche in un profilo Facebook dei tifosi rossoneri) che erano presenti anche nell'ultima trasferta in Moldavia. Proprio quella trasferta ha generato, come viene spiegato in un volantino, ulteriori proteste sia per la gestione dei biglietti che per la gara della squadra e per finire per le dichiarazioni del tecnico Gattuso che ha duramente criticato i tifosi per i duri cori rivolti alla squadra e al presidente Gravina, ritenuto il principale responsabile dell'attuale e non certo ottimale stato della Federazione.

"Siete tutti responsabili – si legge nel volantino – ennesima dimostrazione di una gestione complessiva che continua a deludere e far rimpiangere quello che la Federazione Italiana Giuoco Calcio una tempo rappresentava".