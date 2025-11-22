Bartolotta spacca ancora una volta la gara

Porta Elisa News
domenica, 23 novembre 2025, 16:48
Milan 6,5: Si fa trovare pronto quando viene chiamato in causa.
Xeka 6: Ordinato, presidia la fascia senza fronzoli dimostrandosi sempre efficacie quando deve difendere.
Lorenzini 6: Meno incisivo del solito sia quando sale che quando difende, comunque non commette errori significativi.
Rotondo 6: Granucci è un cliente scomodo, non sempre riesce a controllarlo ma complessivamente si dimostra ancora una volta affidabile.
Santeramo 6,5: Non la sua migliore partita ma basta anche la sua versione opaca per limitare le velleità del Montespertoli.
Bartolotta 7: Intraprendente, gioca la palla spesso di prima velocizzando la farraginosa manovra rossonera, poi intuisce il momento giusto per inserirsi e risolve la partita.
Del Rosso 5,5: Ancora fuori dal gioco, non riesce a volgere il lavoro di regia di Picchi, anche perché la Lucchese si affida più spesso del solito ai lanci lunghi.
Russo 6,5: Gioca con buon ritmo fornendo un buon apporto sia alla fase di interdizione che in avanti, dove sfiora il gol con un gran tiro da fuori.
Piazze 6,5: Corre e lotta senza sosta, sempre con l'idea di rendersi utile ai compagni, ergendosi a protagonista nel sofferto finale, quando riesce a spingere su la squadra.
Riad 6: Segna un gol, però lo aveva fallito calciando sul portiere in uscita invece di servire un compagno in posizione migliore; in ombra rispetto al solito, fa più colpi di tacco che dribbling.
Caggianese 6,5: Entra e esce dal gioco, ma quando si accende ha un passo diverso e spacca la difesa dei padroni di casa; si inventa l'assist che vale la partita.
Palma, Onu s.v.
domenica, 23 novembre 2025, 16:59
Il tecnico rossonero: "Fatemi fare i complimenti al Montespertoli che ha fatto davvero una gran partita, il risultato è bugiardo: è stata una gara equilibrata in cui noi siamo stati bravi ma davanti abbiano incontrato una squadra di valore. Bravi i ragazzi a saper soffrire"
domenica, 23 novembre 2025, 13:48
Rossoneri a caccia di punti per rimanere attaccati alla testa della classifica: evidente rigore negato per un intervento su Caggianese, Milan dice no a Zefi che nella ripresa sbaglia una occasione colossale, poi sblocca Bartolotta. Milan salva su Maltomini
sabato, 22 novembre 2025, 15:36
Le polemiche scaturite dall'inspiegabile decisione della Prefettura di Firenze di vietare la trasferta ai tifosi rossoneri non devono destabilizzare la formazione di Pirozzi, chiamata a vincere a Montespertoli per tenere il passo della capolista Zenith Prato. La probabile formazione
sabato, 22 novembre 2025, 15:06
Il tecnico rossonero: "Spero che la nota congiunta della società, del Comune di Lucca e del Coni provinciale posso portare gli effetti sperati, dando nuovamente ai tifosi la possibilità di seguire la Lucchese in trasferta. Gli infortuni fanno parte del gioco: nel corso di questi mesi abbiamo fatto fronte alle...