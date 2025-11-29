Porta Elisa News



Caggianese, arma letale

domenica, 30 novembre 2025, 16:53

Milan 6,5: Quel poco che deve fare lo fa bene.

Xheka 6,5: Implacabile in marcatura, dalla sua parte non passa nessuno.

Lorenzini 7,5: Prestazione sontuosa sulla fascia sinistra impreziosita da un gol di rara bellezza in queste categorie.

Rotondo 6: Affidabile e sicuro nella fase difensiva, mostra qualche sbavatura in disimpegno.

Santeramo 6,5: Partita ordinaria del capitano rossonero, gli avversari di giornata non lo impensieriscono.

Del Rosso 6: Finché il pressing del Cenaia regge non riesce a entrare in gioco e impostare la manovra, poi si scioglie e mostra le sue qualità.

Russo 6: Solito prezioso apporto alla fase di interdizione, senza disdegnare incursioni e supporto in avanti; macchia la prestazione con un cartellino giallo inutile.

Bartolotta 7: Nel primo tempo si allarga sulla destra, il Cenaia non sa mai dove si trova e riesce a creare una miriade di insidie alla difesa ospite.

Piazze 7: Instancabile nel pressing, si sbatte come suo solito riuscendo anche a segnare un gol proprio, dopo aver propiziato tante opportunità ai compagni.

Riad 6,5: Davvero opaco rispetto agli standard che ormai ci aspettiamo da lui, non trova spazi e non si esibisce nei dribbling e nelle giocate che ha nelle corde, poi però si riscatta quando gli viene ceduto il calcio di rigore, quindi meritandosi caparbiamente un gollonzo.

Caggianese 7,5: Imprendibile, sblocca la partita e poi devasta il Cenaia sulla sinistra, conquistandosi il rigore e sfornando una gran quantità di assist sui quali i colleghi non sempre si fanno trovare pronti, altrimenti il risultato avrebbe potuto dilagare verso un divario umiliante.

Palma 6,5: Entra bene in partita e si permette anche di siglare un gran gol.

Camilli 6: Mostra il fisico però, quando entra in campo la partita è già chiusa e non ha grandi possibilità di mettersi in mostra.

Morisi, Onu s.v.