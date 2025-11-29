Caggianese, arma letale

Porta Elisa News
domenica, 30 novembre 2025, 16:53
Milan 6,5: Quel poco che deve fare lo fa bene.
Xheka 6,5: Implacabile in marcatura, dalla sua parte non passa nessuno.
Lorenzini 7,5: Prestazione sontuosa sulla fascia sinistra impreziosita da un gol di rara bellezza in queste categorie.
Rotondo 6: Affidabile e sicuro nella fase difensiva, mostra qualche sbavatura in disimpegno.
Santeramo 6,5: Partita ordinaria del capitano rossonero, gli avversari di giornata non lo impensieriscono.
Del Rosso 6: Finché il pressing del Cenaia regge non riesce a entrare in gioco e impostare la manovra, poi si scioglie e mostra le sue qualità.
Russo 6: Solito prezioso apporto alla fase di interdizione, senza disdegnare incursioni e supporto in avanti; macchia la prestazione con un cartellino giallo inutile.
Bartolotta 7: Nel primo tempo si allarga sulla destra, il Cenaia non sa mai dove si trova e riesce a creare una miriade di insidie alla difesa ospite.
Piazze 7: Instancabile nel pressing, si sbatte come suo solito riuscendo anche a segnare un gol proprio, dopo aver propiziato tante opportunità ai compagni.
Riad 6,5: Davvero opaco rispetto agli standard che ormai ci aspettiamo da lui, non trova spazi e non si esibisce nei dribbling e nelle giocate che ha nelle corde, poi però si riscatta quando gli viene ceduto il calcio di rigore, quindi meritandosi caparbiamente un gollonzo.
Caggianese 7,5: Imprendibile, sblocca la partita e poi devasta il Cenaia sulla sinistra, conquistandosi il rigore e sfornando una gran quantità di assist sui quali i colleghi non sempre si fanno trovare pronti, altrimenti il risultato avrebbe potuto dilagare verso un divario umiliante.
Palma 6,5: Entra bene in partita e si permette anche di siglare un gran gol.
Camilli 6: Mostra il fisico però, quando entra in campo la partita è già chiusa e non ha grandi possibilità di mettersi in mostra.
Morisi, Onu s.v.
domenica, 30 novembre 2025, 16:54
Il difensore di nuovo in gol: "E' la prima volta che mi capita di segnare con questa frequenza. Continuiamo così e i risultati arriveranno. Ora sotto con la Coppa Italia: ci aspetta una gara tosta"
domenica, 30 novembre 2025, 16:53
Il tecnico rossonero: "Contro l'ultima in classifica è sempre una gara strana e non è mai semplice: non avevano niente da perdere. Ringrazio di cuore il presidente e il direttore per avermi messo a disposizione Camilli e Colferai, due valori aggiunti arrivando dalla Serie D"
domenica, 30 novembre 2025, 13:52
Rossoneri chiamati a vincere contro il fanalino di coda per continuare la rincorsa alla prima posizione: sblocca Caggianese, poi Piazze raddoppia. Nella ripresa, occasioni per Del Rosso poi fa il tris Lorenzini e Riad fa una doppietta, in rete anche Palma. Remedi segna il gol della bandiera per gli ospiti
sabato, 29 novembre 2025, 16:38
La Lucchese vuole chiudere nel migliore dei modi il mese di novembre e proseguire la propria corsa verso la vetta della classifica. Domani pomeriggio i rossoneri ospiteranno al Porta Elisa il Cenaia, nella 14^giornata del campionato. La probabile formazione