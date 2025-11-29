Banca di Pescia

panda estivo 2025

prenota grande - Dimensioni 400 x 120 px

BL Colorificio

Porta Elisa News

Caggianese, arma letale

domenica, 30 novembre 2025, 16:53

Milan 6,5: Quel poco che deve fare lo fa bene.

Xheka 6,5: Implacabile in marcatura, dalla sua parte non passa nessuno.

Lorenzini 7,5: Prestazione sontuosa sulla fascia sinistra impreziosita da un gol di rara bellezza in queste categorie.

Rotondo 6: Affidabile e sicuro nella fase difensiva, mostra qualche sbavatura in disimpegno.

Santeramo 6,5: Partita ordinaria del capitano rossonero, gli avversari di giornata non lo impensieriscono.

Del Rosso 6: Finché il pressing del Cenaia regge non riesce a entrare in gioco e impostare la manovra, poi si scioglie e mostra le sue qualità.

Russo 6: Solito prezioso apporto alla fase di interdizione, senza disdegnare incursioni e supporto in avanti; macchia la prestazione con un cartellino giallo inutile.

Bartolotta 7: Nel primo tempo si allarga sulla destra, il Cenaia non sa mai dove si trova e riesce a creare una miriade di insidie alla difesa ospite.

Piazze 7: Instancabile nel pressing, si sbatte come suo solito riuscendo anche a segnare un gol proprio, dopo aver propiziato tante opportunità ai compagni.

Riad 6,5: Davvero opaco rispetto agli standard che ormai ci aspettiamo da lui, non trova spazi e non si esibisce nei dribbling e nelle giocate che ha nelle corde, poi però si riscatta quando gli viene ceduto il calcio di rigore, quindi meritandosi caparbiamente un gollonzo.

Caggianese 7,5: Imprendibile, sblocca la partita e poi devasta il Cenaia sulla sinistra, conquistandosi il rigore e sfornando una gran quantità di assist sui quali i colleghi non sempre si fanno trovare pronti, altrimenti il risultato avrebbe potuto dilagare verso un divario umiliante.

Palma 6,5: Entra bene in partita e si permette anche di siglare un gran gol.

Camilli 6: Mostra il fisico però, quando entra in campo la partita è già chiusa e non ha grandi possibilità di mettersi in mostra.

Morisi, Onu s.v.

Banca di Pescia

Osteria Da Pio

MAV autotrasporti

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

Banca di Pescia

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

panda estivo 2025

prenota grande - Dimensioni 400 x 120 px

BL Colorificio

Altri articoli in Porta Elisa News

domenica, 30 novembre 2025, 16:54

Lorenzini: "Il primato in classifica? Non cambia nulla"

Il difensore di nuovo in gol: "E' la prima volta che mi capita di segnare con questa frequenza. Continuiamo così e i risultati arriveranno. Ora sotto con la Coppa Italia: ci aspetta una gara tosta"

domenica, 30 novembre 2025, 16:53

Mister Pirozzi: "Siamo sulla strada giusta"

Il tecnico rossonero: "Contro l'ultima in classifica è sempre una gara strana e non è mai semplice: non avevano niente da perdere. Ringrazio di cuore il presidente e il direttore per avermi messo a disposizione Camilli e Colferai, due valori aggiunti arrivando dalla Serie D"

ESSECIstampa

domenica, 30 novembre 2025, 13:52

Lucchese-Cenaia: 6-1 al 45' st Due minuti di recupero

Rossoneri chiamati a vincere contro il fanalino di coda per continuare la rincorsa alla prima posizione: sblocca Caggianese, poi Piazze raddoppia. Nella ripresa, occasioni per Del Rosso poi fa il tris Lorenzini e Riad fa una doppietta, in rete anche Palma. Remedi segna il gol della bandiera per gli ospiti

sabato, 29 novembre 2025, 16:38

Proseguire la corsa

La Lucchese vuole chiudere nel migliore dei modi il mese di novembre e proseguire la propria corsa verso la vetta della classifica. Domani pomeriggio i rossoneri ospiteranno al Porta Elisa il Cenaia, nella 14^giornata del campionato. La probabile formazione

mind the pub

Ricerca nel sito

Banca di Pescia

Osteria Da Pio

MAV autotrasporti

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

Banca di Pescia

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px