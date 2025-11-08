Santeramo pare un marziano

Porta Elisa News
domenica, 9 novembre 2025, 17:49
Milan: SV Spettatore non pagante.
Xeka: 6,5 Parte titolare per il forfait dell'ultimo momento di Venanzi, dà vita a una prova di grande attenzione e maturità.
Lorenzini: 6,5 Bene, ogni domenica non fa mancare il suo contributo: sempre attento.
Picchi: 6,5 Cresce di domenica in domenica da un punto di vista fisico, tecnicamente non si discute, basta vedere lo strappo che dà nel secondo tempo quando sfiora il gol su azione personale.
Pupeschi: 6,5 Sempre attento, preciso, puntuale: con Santeramo dà vita a una coppia granitica.
Santeramo: 7,5 Trova il suo primo gol stagionale, monumentale in difesa, pare di un altro pianeta.
Bartolotta: 6 Si dà da fare, ha un paio di palloni che potrebbe sfruttare meglio, ma il dinamismo non manca mai. Viene sostituito nella ripresa.
Russo C.: 6 Meno preciso di altre volte negli appoggi, ma non fa mancare comunque il suo contributo.
Piazze: 6 Non sfrutta al meglio le occasioni che gli capitano: lento e macchinoso al momento del tiro. L'impegno è però il solito e non manca mai.
Riad: 7 Parte in sordina, poi cambia fascia e incomincia a essere la solita spina nel fianco. Si vede dire di no più volte da Gatti che niente può in avvio di ripresa. Prende una quantità pazzesca di colpi.
Caggianese: 6,5 Parte un po' sottotono, poi ingrana la quinta a inizio ripresa dando vita a una azione bellissima culminata nel palo e poi nell'autogol di Mariani.
Del Rosso: SV
Ragghianti: SV
Palma: SV
Maggiari: SV
domenica, 9 novembre 2025, 17:50
Il tecnico rossonero: "Bravi a chiuderla definitivamente. Voglio complimentarmi con Xeka che, dopo il ritiro, si è meritato di restare. Ho la fortuna di avere a disposizione un grande gruppo, anche fuori dal campo. Siamo una squadra di stelline, non stelle. Ora, pensiamo al Viareggio"
domenica, 9 novembre 2025, 17:14
Il capitano: "Alla vigilia non era una partita semplice: loro sono una squadra importante. Il gol? Mister Fracassi ci mette tanto animo nei calci piazzati, ma vediamo di dare un seguito. Ora pensiamo a mercoledì: vogliamo provare ad andare avanti in tutte le competizioni”
domenica, 9 novembre 2025, 13:50
Rossoneri in campo a Massa senza il sostegno dei propri tifosi: occasione per Piazze, poi sblocca Santeramo. Riad più volte vicino al raddoppio. In avvio di ripresa autorete di Marchini, poi Riad fa il tris
sabato, 8 novembre 2025, 16:30
Non ci sarà la festa, lungamente attesa dalle due tifoserie, non ci sarà il colore per la scelta sconcertante della Prefettura di Massa e del CASMS che ha vietato la trasferta dei tifosi rossoneri, ma Massese-Lucchese rimane una delle gare che nobilitano l'inferno del campionato di Eccellenza: la probabile formazione