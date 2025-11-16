Banca di Pescia

Porta Elisa News

Picchi, c'è la lesione alla coscia destra

mercoledì, 19 novembre 2025, 19:53

Non arrivano notizie confortanti dall'infermeria rossonera: il centrocampista Alberto Picchi, uscito dopo pochi minuti domenica scorsa, ha riportato una lesione al bicipite femorale della coscia destra: è la stessa società a comunicarlo dopo l'ecografia odierna, già avviato il trattamento terapeutico. 

Ancora ai box anche Niccolò Pupeschi: gli ultimi accertamenti hanno evidenziato una lesione al muscolo semitendinoso della coscia destra. Il giocatore ha già iniziato il percorso riabilitativo previsto, ma non sarà a disposizione per il momento. Sulla via del recupero è invece Francesco Venanzi che sta completando il proprio percorso di riatletizzazione e prosegue il lavoro programmato con lo staff medico e atletico. 

 

Altri articoli in Porta Elisa News

mercoledì, 19 novembre 2025, 14:54

Ingiustizia è fatta: vietata nuovamente la trasferta ai tifosi rossoneri

Dopo Massa, anche Montespertoli: per i "cattivissimi" tifosi della Lucchese arriva il secondo divieto consecutivo in trasferta dopo che nella partita di San Giuliano si era verificato un episodio dai contorni tutt'altro che chiari: stavolta è la Prefettura di Firenze a intervenire

mercoledì, 19 novembre 2025, 13:10

L'avversario dei rossoneri: il Montespertoli

Si preannuncia una gara ostica per gli uomini di Pirozzi che di fronte si troveranno una squadra reduce da due risultati utili consecutivi tra cui una vittoria, ottenuta nell'ultimo turno in casa della Sestese. I gialloverdi occupano il nono posto in classifica a quota 15 punti

domenica, 16 novembre 2025, 18:00

Russo è il migliore ma non ci sono grandi acuti

Troppi rossonero sotto il loro livello standard: in attacco Galotti e Piazze non pungono e si sente l'assenza di Riad, anche Bartolotta e Caggainese non trovano lo spunto giusto: le pagelle di Gazzetta

domenica, 16 novembre 2025, 17:09

Mister Pirozzi: "Pari? Non si butta via niente"

Il tecnico: "La gara di mercoledì ha inciso sulle menti e sui muscoli dei calciatori. Oggi si era messa male, poi c'è stato il problema di Picchi che spero sia una contrattura. Oggi non era facile, ho fatto i complimenti ai ragazzi, E faccio i complimenti anche al pubblico per...

