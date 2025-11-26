Porta Elisa News



Proseguire la corsa

sabato, 29 novembre 2025, 16:38

La Lucchese vuole chiudere nel migliore dei modi il mese di novembre e proseguire la propria corsa verso la vetta della classifica. Domani pomeriggio i rossoneri ospiteranno al Porta Elisa il Cenaia, nella 14^giornata del campionato di Eccellenza Toscana. Diverse indisponibilità per Pirozzi, che potrebbe riproporre grosso modo l'undici iniziale visto contro il Montespertoli.

In difesa, confermata la coppia di centrali formata da Rotondo e Santeramo, con Pupeschi ancora out. A sinistra agirà Lorenzini, mentre a destra si preannuncia un ballottaggio tra Xeka e Venanzi. Spostando l'attenzione sul centrocampo, in cabina di regia dovrebbe trovare spazio Del Rosso, con Picchi che potrebbe essere disponibile per la prossima trasferta di campionato. Oltre al classe 2002 anche Bartolotta dovrebbe essere sicuro di una maglia da titolare. Per completare il reparto, ballottaggio tra Palma e Russo.

Il tridente offensivo sarà formato da Riad e Caggianese, a sostegno dell'unica punta ovvero Facundo Piazze. Pirozzi potrebbe dare spazio a gara in corso all'attaccante Massimo Camilli, ufficializzato nella giornata di ieri. Indisponibile invece l'altro neo acquisto ovvero Edoardo Colferai, il cui tesseramento verrà formalizzato l'1 dicembre.