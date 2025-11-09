Porta Elisa News



Torna la Coppa Italia

martedì, 11 novembre 2025, 14:51

Secondo derby stagionale tra Lucchese e Viareggio che al Porta Elisa (mercoledì ore 20,30) si affronteranno nei quarti di finale della Coppa Italia Eccellenza. Gara carica di emozioni e di prestigio tra due delle principali candidate per la vittoria finale della competizione. Ricordiamo che se al termine dei 90' regolamentari persistesse parità, si procederà all'esecuzione dei calci di rigore. Gara che, come noto, sarà interdetta ai tifosi bianconeri.

Pirozzi dovrebbe confermare gran parte dell'undici iniziale di Massa, ma con qualche possibile novità. In difesa, la coppia centrale sarà formata da Pupeschi e Santeramo, con Lorenzini confermato sull'out di sinistra. A destra ancora out Venanzi, con Pirozzi che sembrerebbe propenso a confermare Xeka.

In mezzo al campo, gli unici sicuri di una maglia da titolare dovrebbero essere Picchi e Bartolotta. Nel ruolo invece di mezzala a sinistra, staffetta tra Russo, Del Rosso e Palma, con quest'ultimo in leggero vantaggio. Sansaro invece potrebbe rientrare per la gara di campionato contro la Larcianese. Il tridente sarà formato da Caggianese e Riad, con Piazze come riferimento centrale. Lucchese: Milan; Lorenzini, Santeramo, Pupeschi, Xeka (Mauro); Bartolotta (Russo), Picchi, Palma (Del Rosso), Caggianese, Piazze, Riad.