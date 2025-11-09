Torna la Coppa Italia

Porta Elisa News
martedì, 11 novembre 2025, 14:51
Secondo derby stagionale tra Lucchese e Viareggio che al Porta Elisa (mercoledì ore 20,30) si affronteranno nei quarti di finale della Coppa Italia Eccellenza. Gara carica di emozioni e di prestigio tra due delle principali candidate per la vittoria finale della competizione. Ricordiamo che se al termine dei 90' regolamentari persistesse parità, si procederà all'esecuzione dei calci di rigore. Gara che, come noto, sarà interdetta ai tifosi bianconeri.
Pirozzi dovrebbe confermare gran parte dell'undici iniziale di Massa, ma con qualche possibile novità. In difesa, la coppia centrale sarà formata da Pupeschi e Santeramo, con Lorenzini confermato sull'out di sinistra. A destra ancora out Venanzi, con Pirozzi che sembrerebbe propenso a confermare Xeka.
In mezzo al campo, gli unici sicuri di una maglia da titolare dovrebbero essere Picchi e Bartolotta. Nel ruolo invece di mezzala a sinistra, staffetta tra Russo, Del Rosso e Palma, con quest'ultimo in leggero vantaggio. Sansaro invece potrebbe rientrare per la gara di campionato contro la Larcianese. Il tridente sarà formato da Caggianese e Riad, con Piazze come riferimento centrale. Lucchese: Milan; Lorenzini, Santeramo, Pupeschi, Xeka (Mauro); Bartolotta (Russo), Picchi, Palma (Del Rosso), Caggianese, Piazze, Riad.
martedì, 11 novembre 2025, 17:08
Il tecnico rossonero alla vigilia della partita di Coppa Italia: "La nostra forza sono l'umiltà, la coesione, l'aiuto reciproco. Con queste caratteristiche possiamo fare una grande partite. Mi auguro che sia una bella gara con reciproco rispetto, cancellando anche alcuni episodi spiacevoli dell'andata"
martedì, 11 novembre 2025, 15:10
L'ex allenatore della Lucchese Giorgio Gorgone, uno dei protagonisti della salvezza sul campo della scorsa stagione, ha trovato l'accordo con il Pescara. Dunque, il tecnico romano salirà di categoria e dovrà provare a salvare la squadra abruzzese che dopo la promozione dello scorso anno non è riuscita a trovare il...
domenica, 9 novembre 2025, 17:50
Il tecnico rossonero: "Bravi a chiuderla definitivamente. Voglio complimentarmi con Xeka che, dopo il ritiro, si è meritato di restare. Ho la fortuna di avere a disposizione un grande gruppo, anche fuori dal campo. Siamo una squadra di stelline, non stelle. Ora, pensiamo al Viareggio"
domenica, 9 novembre 2025, 17:49
Il capitano, autore del gol che apre il match, autore di una partita di straordinaria efficacia. Molto bene gli esterni di attacco con Riad e Caggianese che lasciano ancora una volta il segno: le pagelle di Gazzetta