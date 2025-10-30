Porta Elisa News



Lucchese, tutti i numeri della prima parte del girone di andata

martedì, 4 novembre 2025, 12:02

di gianluca andreccetti

Arrivati a otto giornate dalla fine del girone d'andata, è arrivato il momento di fare un punto su quella che è stata fino a questo momento la stagione della Lucchese. I rossoneri, complice il turno di riposo osservato nell'ultimo fine settimana, hanno accumulato un ritardo di cinque punti rispetto alla Zenith Prato, che però ha una partita in più.

Dando uno sguardo ai numeri, la formazione di Pirozzi occupa attualmente il terzo posto con 17 punti in classifica, a pari merito con Sporting Cecina e Belvedere. Con sole 3 reti subite, la Pantera ha la miglior difesa del campionato di Eccellenza Toscana. Un primato condiviso insieme a Rondinella Marzocco e Grassina, formazioni che militano nel girone B. Inoltre da sottolineare come Milan abbia mantenuto inviolata la porta per quattro partite di fila. Un'imbattibilità che è stata però violata dal gol di Tantone del Belvedere, in occasione del match pareggiato dai rossoneri contro i maremmani lo scorso 12 ottobre.

La cura della fase difensiva è un aspetto su cui molte squadre, negli ultimi anni, hanno costruito i propri successi. Per quanto riguarda il girone A, nelle ultime quattro stagioni per tre volte il campionato è stato vinto dalla formazione con la miglior retroguardia. L'eccezione, se teniamo conto del periodo post-covid, si è verificata nel 2021-22, quando a prevalere fu il Tau. Gli altopascesi infatti conclusero la regular season con la seconda difesa, alla spalle della Lastrigiana.

Lucchese, Viareggio, Rondinella Marzocco, Grassina e Valentino Mazzola sono le uniche squadre di entrambe i raggruppamenti a non aver ancora perso. Analizzando sempre il girone A, l'ultima compagine ad essere imbattuta dopo le prime nove giornate è stato il Camaiore della stagione 2024-25, in grado di inanellare poi una striscia di 26 risultati utili consecutivi. L'ultima sconfitta della Lucchese in Eccellenza risale al 22 aprile 2012 contro il Lampo, che al Porta Elisa si impose per 2-1 ai danni degli uomini di Lazzini.

Il punto debole della Pantera di questo inizio stagione è stata la fasa offensiva: con 10 reti, i rossoneri hanno il sesto attacco del proprio raggruppamento, a pari merito con la Larcianese. La Lucchese è una squadra che segna maggiormente nei primi tempi, con sei gol all'attivo.Quattro invece le reti arrivate nei secondi quarantacinque minuti. Dopo 9 giornate, sono Bartolotta e Caggianese(3 reti) i migliori marcatori della Lucchese,con Riad (2 reti) che si posiziona sul gradino più basso del podio. Contro la Sestese è arrivato anche il primo sigillo in rossonero di Facundo Piazze. L'ultimo gol siglato dall'italo-uruguyano risaliva allo scorso 4 maggio, in occasione del match tra il Bojano e la sua ex squadra, il Vastogirardi.