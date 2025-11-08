Banca di Pescia

Santeramo: "Siamo una squadra che ha fame"

domenica, 9 novembre 2025, 17:14

Salvatore Santeramo ha bagnato una super prestazione con il gol che ha sbloccato la gara: “Dobbiamo dare più merito all'atteggiamento che ha avuto la squadra: l'approccio è stato giusto, siamo una squadra che ha fame. E' un merito che va dato all'allenatore e alla società in primis”.

“Quando si preparano le gare, dopo che eravamo fermi la scorsa settimana, serve mettere tanta concentrazione, ma alla vigilia non era una partita semplice: loro sono una squadra importante. Il gol? Mister Fracassi ci mette tanto animo nei calci piazzati, ma vediamo di dare un seguito. Ora pensiamo a mercoledì: vogliamo provare ad andare avanti in tutte le competizioni”.

domenica, 9 novembre 2025, 17:50

Mister Pirozzi: "Continuiamo per la nostra strada"

Il tecnico rossonero: "Bravi a chiuderla definitivamente. Voglio complimentarmi con Xeka che, dopo il ritiro, si è meritato di restare. Ho la fortuna di avere a disposizione un grande gruppo, anche fuori dal campo. Siamo una squadra di stelline, non stelle. Ora, pensiamo al Viareggio"

domenica, 9 novembre 2025, 17:49

Santeramo pare un marziano

Il capitano, autore del gol che apre il match, autore di una partita di straordinaria efficacia. Molto bene gli esterni di attacco con Riad e Caggianese che lasciano ancora una volta il segno: le pagelle di Gazzetta

domenica, 9 novembre 2025, 13:50

Massese-Lucchese: 0-3 al 45' st Quattro minuti di recupero

Rossoneri in campo a Massa senza il sostegno dei propri tifosi: occasione per Piazze, poi sblocca Santeramo. Riad più volte vicino al raddoppio. In avvio di ripresa autorete di Marchini, poi Riad fa il tris

sabato, 8 novembre 2025, 16:30

Una gara storicamente ostica

Non ci sarà la festa, lungamente attesa dalle due tifoserie, non ci sarà il colore per la scelta sconcertante della Prefettura di Massa e del CASMS che ha vietato la trasferta dei tifosi rossoneri, ma Massese-Lucchese rimane una delle gare che nobilitano l'inferno del campionato di Eccellenza: la probabile formazione

