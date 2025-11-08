Porta Elisa News



Santeramo: "Siamo una squadra che ha fame"

domenica, 9 novembre 2025, 17:14

Salvatore Santeramo ha bagnato una super prestazione con il gol che ha sbloccato la gara: “Dobbiamo dare più merito all'atteggiamento che ha avuto la squadra: l'approccio è stato giusto, siamo una squadra che ha fame. E' un merito che va dato all'allenatore e alla società in primis”.

“Quando si preparano le gare, dopo che eravamo fermi la scorsa settimana, serve mettere tanta concentrazione, ma alla vigilia non era una partita semplice: loro sono una squadra importante. Il gol? Mister Fracassi ci mette tanto animo nei calci piazzati, ma vediamo di dare un seguito. Ora pensiamo a mercoledì: vogliamo provare ad andare avanti in tutte le competizioni”.