Trasferta bloccata, Barsanti duro: "E assurda, inaccettabile e grave"

sabato, 8 novembre 2025, 08:36

Nel silenzio della Lucchese e anche del sindaco Pardini (bene ricordare la durezza dell'intervento del suo collega di Pisa Conti quando solo pochi giorni fa fu bloccata una trasferta dei tifosi nerazzurri), l'unico a prendere una decisa posizione sulla assurda vicenda del divieto imposto ai tifosi rossoneri a Massa è il vice sindaco e assessore allo Sport Fabio Barsanti che critica senza mezzi termini la decisione del Cams e della Prefettura di Massa.

"La decisione di vietare la trasferta di Massa ai tifosi lucchesi – scrive Barsanti – è assurda, inaccettabile e per certi versi anche grave. Assurda perchè lo sanno anche i sassi che tra le tifoserie di Lucca e Massa vi è una salda e grande amicizia, frutto di anni di passato gemellaggio. Tra di loro vi è sempre stato un rapporto di intensa collaborazione; prova ne sono gli striscioni recenti e l’ospitalità reciproca nelle rispettive curve, anche in questo inizio di stagione. Inaccettabile perché così si uccide il calcio. Soprattutto in campionati inferiori come l’Eccellenza, vietare le trasferte tra le squadre più ‘blasonate’ significa distruggere l’entusiasmo dei tifosi ma anche fare un danno alle società, perché si privano di incassi rilevanti e molto utili.Grave perché queste decisioni non fanno altro che contribuire a esasperare gli animi".

"Che dire, poi, delle motivazioni? Davvero vogliamo far passare la regola – aggiunge – per la quale, dopo ogni singolo episodio che coinvolga uno o pochi tifosi (in questo caso su un treno), possa pagare un’intera tifoseria? Un concetto palesemente distorto, contro il quale è intervenuto espressamente e in modo condivisibile in questi giorni anche il Ministro dello Sport Abodi. Sul divieto di domenica ho chiesto personalmente spiegazioni alla Questura di Lucca, ma la vicenda esula purtroppo dalla loro competenza. Per quanto mi riguarda, esprimo la piena e incondizionata solidarietà ai nostri tifosi e a chiunque debba subire questa intollerabile ingiustizia".