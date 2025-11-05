Banca di Pescia

Trasferta bloccata, Barsanti duro: "E assurda, inaccettabile e grave"

sabato, 8 novembre 2025, 08:36

Nel silenzio della Lucchese e anche del sindaco Pardini (bene ricordare la durezza dell'intervento del suo collega di Pisa Conti quando solo pochi giorni fa fu bloccata una trasferta dei tifosi nerazzurri), l'unico a prendere una decisa posizione sulla assurda vicenda del divieto imposto ai tifosi rossoneri a Massa è il vice sindaco e assessore allo Sport Fabio Barsanti che critica senza mezzi termini la decisione del Cams e della Prefettura di Massa.

"La decisione di vietare la trasferta di Massa ai tifosi lucchesi – scrive Barsanti – è assurda, inaccettabile e per certi versi anche grave. Assurda perchè lo sanno anche i sassi che tra le tifoserie di Lucca e Massa vi è una salda e grande amicizia, frutto di anni di passato gemellaggio. Tra di loro vi è sempre stato un rapporto di intensa collaborazione; prova ne sono gli striscioni recenti e l’ospitalità reciproca nelle rispettive curve, anche in questo inizio di stagione. Inaccettabile perché così si uccide il calcio. Soprattutto in campionati inferiori come l’Eccellenza, vietare le trasferte tra le squadre più ‘blasonate’ significa distruggere l’entusiasmo dei tifosi ma anche fare un danno alle società, perché si privano di incassi rilevanti e molto utili.Grave perché queste decisioni non fanno altro che contribuire a esasperare gli animi".

"Che dire, poi, delle motivazioni? Davvero vogliamo far passare la regola – aggiunge – per la quale, dopo ogni singolo episodio che coinvolga uno o pochi tifosi (in questo caso su un treno), possa pagare un’intera tifoseria? Un concetto palesemente distorto, contro il quale è intervenuto espressamente e in modo condivisibile in questi giorni anche il Ministro dello Sport Abodi. Sul divieto di domenica ho chiesto personalmente spiegazioni alla Questura di Lucca, ma la vicenda esula purtroppo dalla loro competenza. Per quanto mi riguarda, esprimo la piena e incondizionata solidarietà ai nostri tifosi e a chiunque debba subire questa intollerabile ingiustizia".

Altri articoli in Porta Elisa News

sabato, 8 novembre 2025, 16:30

Una gara storicamente ostica

Non ci sarà la festa, lungamente attesa dalle due tifoserie, non ci sarà il colore per la scelta sconcertante della Prefettura di Massa e del CASMS che ha vietato la trasferta dei tifosi rossoneri, ma Massese-Lucchese rimane una delle gare che nobilitano l'inferno del campionato di Eccellenza: la probabile formazione

sabato, 8 novembre 2025, 12:19

Mister Pirozzi: "Il divieto ai tifosi? E' la sconfitta di un sistema che non funziona"

Il tecnico rossonero: "La società ha fatto dei passi ufficiali, la loro assenza è una sconfitta. Penso che chi sbaglia, ammesso abbia sbagliato, deve pagare ma non una intera tifoseria. Altro sarebbe stato se ci fossero stati problemi tra le due tifoserie è un provvedimento sbagliato.

venerdì, 7 novembre 2025, 13:41

Stanno uccidendo il calcio: vietata la trasferta dei tifosi rossoneri a Massa

Il CASMS (Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive), dopo che l'Osservatorio sulle manifestazioni sportive aveva a questo altro organismo rinviato ogni scelta, ha deciso di vietare la trasferta ai tifosi rossoneri domenica prossima a Massa: l'ennesima scelta senza senso

mercoledì, 5 novembre 2025, 18:22

Massese-Lucchese, si giocherà allo stadio degli Oliveti

Dopo alcuni giorni di incertezza, alimentati anche dal fatto che l'ultima gara casalinga della Massese era stata disputata a Marina di Pietrasanta, ora arriva la conferma: la gara tra i bianconeri e la Lucchese si giocherà regolarmente allo stadio degli Oliveti di Massa domenica con inizio alle ore 14,30.

