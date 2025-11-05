Una gara storicamente ostica

Porta Elisa News
sabato, 8 novembre 2025, 16:30
Non ci sarà la festa, lungamente attesa dalle due tifoserie, non ci sarà il colore per la scelta sconcertante della Prefettura di Massa e del CASMS che ha vietato la trasferta dei tifosi rossoneri, ma Massese-Lucchese rimane una delle gare che nobilitano l'inferno del campionato di Eccellenza. La squadra di mister Pirozzi, che recupera quasi tutti i suoi effettivi e ha visto arrivare in rosa Del Rosso, viene da un turno di riposo e ora dovrà disputare, Coppa Italia compresa, un miniciclo di tre gare in otto giorni.
La prima sarà al Vitali di Massa, una campo storicamente molto difficile, contro una formazione che è ancora in cerca di una sua identità ma con una classifica che sottostima le sue potenzialità, arricchite in settimana dall'arrivo dell'ex attaccante rossonero Babacar. La Lucchese, dal canto suo, ha bisogno di fare punti, per non perdere contatto con i battistrada, prima di tutto la Zenit Prato che domani riposerà. Ecco il probabile undici: Milan, Venanzi, Lorenzini, Picchi, Pupeschi, Santeramo, Palma, Bartolotta, Riad, Caggianese, Piazze.
sabato, 8 novembre 2025, 12:19
Il tecnico rossonero: "La società ha fatto dei passi ufficiali, la loro assenza è una sconfitta. Penso che chi sbaglia, ammesso abbia sbagliato, deve pagare ma non una intera tifoseria. Altro sarebbe stato se ci fossero stati problemi tra le due tifoserie è un provvedimento sbagliato.
sabato, 8 novembre 2025, 08:36
Nel silenzio della Lucchese e anche del sindaco Pardini (bene ricordare la durezza dell'intervento del suo collega di Pisa Conti quando solo pochi giorni fa fu bloccata una trasferta dei tifosi nerazzurri), l'unico a prendere una decisa posizione sulla assurda vicenda del divieto imposto ai tifosi rossoneri a Massa è...
venerdì, 7 novembre 2025, 13:41
Il CASMS (Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive), dopo che l'Osservatorio sulle manifestazioni sportive aveva a questo altro organismo rinviato ogni scelta, ha deciso di vietare la trasferta ai tifosi rossoneri domenica prossima a Massa: l'ennesima scelta senza senso
mercoledì, 5 novembre 2025, 18:22
Dopo alcuni giorni di incertezza, alimentati anche dal fatto che l'ultima gara casalinga della Massese era stata disputata a Marina di Pietrasanta, ora arriva la conferma: la gara tra i bianconeri e la Lucchese si giocherà regolarmente allo stadio degli Oliveti di Massa domenica con inizio alle ore 14,30.