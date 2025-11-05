Porta Elisa News



Una gara storicamente ostica

sabato, 8 novembre 2025, 16:30

Non ci sarà la festa, lungamente attesa dalle due tifoserie, non ci sarà il colore per la scelta sconcertante della Prefettura di Massa e del CASMS che ha vietato la trasferta dei tifosi rossoneri, ma Massese-Lucchese rimane una delle gare che nobilitano l'inferno del campionato di Eccellenza. La squadra di mister Pirozzi, che recupera quasi tutti i suoi effettivi e ha visto arrivare in rosa Del Rosso, viene da un turno di riposo e ora dovrà disputare, Coppa Italia compresa, un miniciclo di tre gare in otto giorni.

La prima sarà al Vitali di Massa, una campo storicamente molto difficile, contro una formazione che è ancora in cerca di una sua identità ma con una classifica che sottostima le sue potenzialità, arricchite in settimana dall'arrivo dell'ex attaccante rossonero Babacar. La Lucchese, dal canto suo, ha bisogno di fare punti, per non perdere contatto con i battistrada, prima di tutto la Zenit Prato che domani riposerà. Ecco il probabile undici: Milan, Venanzi, Lorenzini, Picchi, Pupeschi, Santeramo, Palma, Bartolotta, Riad, Caggianese, Piazze.