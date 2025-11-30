A un passo dalla finale

Porta Elisa News
martedì, 2 dicembre 2025, 15:18
Ad un passo dalla finale. Seconda gara in tre giorni per la Lucchese che domani sera al Porta Elisa affronterà la Sestese nella semifinale di Coppa Italia. Archiviata la vittoria larga contro il Cenaia, i rossoneri sono chiamati ad una gara attenta, senza sottovalutare un avversario, detentore del trofeo, che nelle ultime uscite di campionato ha dato diversi segnali di ripresa.
Nonostante la fitta sequenza di partite in pochissimi giorni, Pirozzi potrebbe non stravolgere l'undici iniziale visto domenica pomeriggio. In difesa, data l'assenza prolungata di Pupeschi, i centrali di difesa saranno Santeramo e Rotondo. Sulla fascia sinistra confermato Lorenzini, con Venanzi che sull'out opposto potrebbe prendere il posto di Xeka.
In cabina di regia ancora spazio a Del Rosso, con Bartolotta e uno tra Palma e Russo a completare il reparto. Pirozzi potrebbe lasciare rifiatare l'ex Parma proponendo dall'inizio il classe 2006, autore contro il Cenaia del gol definitivo 6-1. In avanti, pesa l'assenza dello squalificato Caggianese. Al suo posto, sulla destra potrebbe esordire Colferai. In alternativa, non è escluso che l'ex tecnico biancoceleste possa avanzare Bartolotta come esterno destro, ruolo che ha già ricoperto nella prime partite della stagione. A completare il reparto, Riad e Piazze, quest'ultimo in vantaggio su Camilli.
Lucchese: Milan; Lorenzini, Rotondo, Santeramo, Venanzi (Xeka); Del Rosso, Bartolotta (Palma), Russo (Palma); Riad, Piazze (Camilli), Colferai (Bartolotta)
lunedì, 1 dicembre 2025, 13:46
I biglietti per Lucchese–Sestese, semifinale regionale di Coppa Italia Eccellenza, sono in vendita da oggi lunedì 1 dicembre. La gara si terrà mercoledì 3 dicembre alle ore 20,30 al Porta Elisa e saranno aperti tutti i settori dello stadio. Dove acquistarli
domenica, 30 novembre 2025, 16:54
Il difensore di nuovo in gol: "E' la prima volta che mi capita di segnare con questa frequenza. Continuiamo così e i risultati arriveranno. Ora sotto con la Coppa Italia: ci aspetta una gara tosta"
domenica, 30 novembre 2025, 16:53
L'esterno è letteralmente imprendibile: segna, suggerisce, crea. Piazze instancabile come sempre, ma stavolta anche in gol, Lorenzini, nuova sontuosa prestazione sulla fascia ma tutta la squadra gira a mille: le pagelle di Gazzetta
domenica, 30 novembre 2025, 16:53
Il tecnico rossonero: "Contro l'ultima in classifica è sempre una gara strana e non è mai semplice: non avevano niente da perdere. Ringrazio di cuore il presidente e il direttore per avermi messo a disposizione Camilli e Colferai, due valori aggiunti arrivando dalla Serie D"