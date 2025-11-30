A un passo dalla finale

Altri articoli in Porta Elisa News

lunedì, 1 dicembre 2025, 13:46

I biglietti per Lucchese–Sestese, semifinale regionale di Coppa Italia Eccellenza, sono in vendita da oggi lunedì 1 dicembre. La gara si terrà mercoledì 3 dicembre alle ore 20,30 al Porta Elisa e saranno aperti tutti i settori dello stadio. Dove acquistarli

domenica, 30 novembre 2025, 16:54

Il difensore di nuovo in gol: "E' la prima volta che mi capita di segnare con questa frequenza. Continuiamo così e i risultati arriveranno. Ora sotto con la Coppa Italia: ci aspetta una gara tosta"

domenica, 30 novembre 2025, 16:53

L'esterno è letteralmente imprendibile: segna, suggerisce, crea. Piazze instancabile come sempre, ma stavolta anche in gol, Lorenzini, nuova sontuosa prestazione sulla fascia ma tutta la squadra gira a mille: le pagelle di Gazzetta

domenica, 30 novembre 2025, 16:53

Il tecnico rossonero: "Contro l'ultima in classifica è sempre una gara strana e non è mai semplice: non avevano niente da perdere. Ringrazio di cuore il presidente e il direttore per avermi messo a disposizione Camilli e Colferai, due valori aggiunti arrivando dalla Serie D"