Porta Elisa News



Chi sono i bomber del girone

martedì, 30 dicembre 2026, 09:47

di gianluca andreuccetti

La Lucchese ha ripreso la preparazione in vista di un girone di ritorno infuocato. A gennaio, i rossoneri affronteranno tutte le dirette concorrenti per la vittoria finale del campionato, a partire dallo Zenith Prato, passando per il Belvedere e infine il Viareggio.

La prima parte di stagione ci ha lasciato in dote diverse sorprese, anche a livello di singoli. Tanti riflettori sono puntati sul rendimento di Bouhafa Khalil, capocannoniere del girone A con 9 reti. L'attaccante è stato senza dubbio il trascinatore della Cerretese che da neopromossa sta lottando per i playoff. Il classe 1997, che nelle quattro stagioni precedenti a Cerreto Guidi aveva messo a referto 62 reti, non ha patito il salto dalla Promozione all'Eccellenza, lasciando il segno anche contro Belvedere, Viareggio e Castelnuovo.

Al secondo posto della classifica marcatori troviamo uno dei principali protagonisti della Lucchese, ovvero Ahmad Riad. Sebbene ad inizio stagione non partisse tra i titolari, settimana dopo settimana, grazie anche al lavoro di mister Pirozzi, il classe 2006 è diventato uno degli uomini più incisivi dei rossoneri. Il punto di svolta della sua prima parte di stagione è stato il match di Coppa Italia di settembre contro il San Giuliano. Senza dimenticare il pareggio in extremis siglato a Viareggio, salvando la Pantera dalla prima sconfitta in campionato.

A pari merito con Riad, a quota 6 reti, troviamo la stella del Castelnuovo Amine El Hadoui. A differenza di Bouhafa e dell'attaccante della Lucchese, i suoi gol sono arrivati solo su azione. Se i gialloblù si trovano in una posizione di classifica tranquilla e comunque in corsa per i playoff, tanto lo devono a lui. Calciatore tecnico e dotato di una buona struttura fisica, il classe 2000 può essere impiegato sia come mezzala ma anche come interno di centrocampo o esterno offensivo.

Altri calciatori che hanno saputo lasciare il segno sono stati Cornacchia del San Giuliano, ( a segno in campionato contro la Pantera), Kouassi e Del Pela dello Zenith Prato a quota 5 reti, insieme ad altri big del girone come Galligani e Pegollo del Viareggio. Il secondo miglior marcatore della Lucchese è Alessio Bartolotta. Schierato principalmente come interno di centrocampo, nel corso di questa prima parte di stagione il classe 2000 ha giocato anche come esterno offensivo, mostrando duttilità e capacità di sostenere i propri compagni in entrambe le fasi. A pari merito con l'ex Roma e Salernitana, troviamo il suo compagno di squadra Caggianese (anche assistman indiscusso) e il difensore più prolifico del girone A, ovvero Startari dello Sporting Cecina.

Chi ha avuto un impatto importante con la Lucchese è stato Massimo Camilli. L'attaccante, arrivato a fine novembre, ha siglato 3 reti in 3 partite di campionato. La doppietta contro il Cecina e la rete del pareggio contro il Fucecchio si sono rivelate cruciali nel consentire ai rossoneri di rimanere al primo posto in classifica. Due invece i sigilli di Facundo Piazze, attaccante penalizzato ad inizio stagione da qualche problema fisica e dalla necessità di ambientarsi in un campionato non semplice come quello dell'Eccellenza Toscana. Arrivato dai molisani del Vastogirardi, l'italo-uruguyano si è rivelato un centravanti in grado di giocare per la squadra e di spendersi al massimo anche in fase difensiva.