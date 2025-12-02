Banca di Pescia

Coppa Italia, Lucchese-Sestese: 2-0 al 45' st Quattro minuti di recupero

mercoledì, 3 dicembre 2025, 20:00

Lucchese-Sestese: 2-0

Lucchese: Milan, Xeka, Lorenzini, Del Rosso, Rotondo, Santeramo, Bartolotta (39' st Ragghianti), Palma (19' st Russo), Riad (47' st Onu), Camilli (31' st Piazze), Colferai. A disp. Ennached, Venanzi, Morisi, Bossini, Galotti. All. Pirozzi.

Sestese: Giusti, Cucinotta, Dianda, Arango, Biondi, Cirillo, Safina, Casati (11' st Pisaniello), Berti, Manganiello (16' st Fiorentino), Ermini (32' st Ciotola). A disp. Giuntini, D'Amato, Gaffarelli, Marnnacaj, Scarpelli, Patrignani. All. Polloni.

Arbitro: Briganti di Carrara.

Reti: 28' pt e 13' st Palma

Note. Ammonit: Ermini, Bartolotta, Biondi, Milan, Riad. Angoli: 6-1. Spettatori 850.

 

mercoledì, 3 dicembre 2025, 22:51

Mister Pirozzi: "Bravi a rimanere calmi, questa piazza ha un grande cuore"

Il tecnico rossonero: "Godiamoci il passaggio alla finale. Sapevamo delle difficoltà della partita: la Sestese è una squadra che predilige l'aggressione. Commosso dall'accoglienza del pubblico per Martino Ragghianti, sono cose che restano dentro"

mercoledì, 3 dicembre 2025, 22:44

Palma: "Vittoria dedicata a Martino"

Per il centrocampista una serata indimenticabile: "Sapevamo che era una squadra molto forte e venivano da risultati positivi: per fortuna abbiamo segnato nel primo tempo. Poi nella ripresa abbiamo avuto modo di raddoppiare e chiudere così la gara. Vogliamo vincere la Coppa"

martedì, 2 dicembre 2025, 17:49

Mister Pirozzi: "La differenza la faranno le motivazioni"

Il tecnico rossonero: "Vicini a Martino per il grave lutto, ci ha fatto piacere che abbia voluto condividere il suo dolore con la squadra. Sono certo che faremo una buona gara contro una squadra che sulle ripartenze è da prendere con le molle.

martedì, 2 dicembre 2025, 15:18

A un passo dalla finale

Archiviata la vittoria larga contro il Cenaia, i rossoneri sono chiamati ad una gara attenta nella semifinale di Coppa Italia, senza sottovalutare un avversario, detentore del trofeo, che nelle ultime uscite di campionato ha dato diversi segnali di ripresa: la probabile formazione

