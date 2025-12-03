Porta Elisa News



Finale di Coppa Italia, si giocherà alle 20.30

sabato, 6 dicembre 2025, 21:07

La finale di Coppa Italia tra Lucchese e Sangiovannese si giocherà allo stadio comunale Gino Bozzi di Firenze, mercoledì 17 dicembre, ore 20:30: è quanto è emerso dalla riunione tra i dirigenti della Sangiovannese, della Lucchese, e alla presenza dei dirigenti del comitato regionale Toscana.

Il sorteggio ha definito prima nominata la Lucchese (che omporterà il cambio di maglia qualora l'arbitro lo ritenesse necessario), mentre per quanto riguarda la disposizione delle tifoserie, ai supporter rossoneri verrà riservata la curva, a quelli della Sangiovannese la tribuna.

Ecco infine il prezzo dei biglietti: 14, euro (intero) ed 10 euro (ridotto under 14 - over 65). Ogni Società ha diritto a n. 45 ingressi gratuiti per giocatori - Tecnici - Accompagnatori.