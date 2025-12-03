Finale di Coppa Italia, si giocherà alle 20.30

Porta Elisa News
sabato, 6 dicembre 2025, 21:07
La finale di Coppa Italia tra Lucchese e Sangiovannese si giocherà allo stadio comunale Gino Bozzi di Firenze, mercoledì 17 dicembre, ore 20:30: è quanto è emerso dalla riunione tra i dirigenti della Sangiovannese, della Lucchese, e alla presenza dei dirigenti del comitato regionale Toscana.
Il sorteggio ha definito prima nominata la Lucchese (che omporterà il cambio di maglia qualora l'arbitro lo ritenesse necessario), mentre per quanto riguarda la disposizione delle tifoserie, ai supporter rossoneri verrà riservata la curva, a quelli della Sangiovannese la tribuna.
Ecco infine il prezzo dei biglietti: 14, euro (intero) ed 10 euro (ridotto under 14 - over 65). Ogni Società ha diritto a n. 45 ingressi gratuiti per giocatori - Tecnici - Accompagnatori.
sabato, 6 dicembre 2025, 15:39
Il tecnico rossonero: “Non dimentichiamoci che in casa hanno battuto Zenith Prato e Viareggio. Se continueremo sulla strada dell’aiuto reciproco, faremo una bella gara. Picchi non ancora pronto per scendere in campo"
sabato, 6 dicembre 2025, 08:00
Dopo la vittoria in coppa, a Perignano, ancora una volta senza i tifosi, complici le diverse partite ravvicinate, Pirozzi potrebbe cambiare qualcosa rispetto all'undici iniziale visto mercoledì sera contro la Sestese. La probabile formazione
venerdì, 5 dicembre 2025, 14:36
Per il Fratres Perignano si tratta della sesta partecipazione di fila al campionato di Eccellenza. Lo scorso anno, la compagine è riuscita a salvarsi con qualche giornata d'anticipo, classificandosi al decimo posto in classifica. In estate, la società ha deciso di confermare alla guida della prima squadra Pacifico Fanani
mercoledì, 3 dicembre 2025, 22:51
Il tecnico rossonero: "Godiamoci il passaggio alla finale. Sapevamo delle difficoltà della partita: la Sestese è una squadra che predilige l'aggressione. Commosso dall'accoglienza del pubblico per Martino Ragghianti, sono cose che restano dentro"