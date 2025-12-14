Porta Elisa News



Fucecchio-Lucchese, ecco come acquistare i biglietti

giovedì, 18 dicembre 2025, 16:08

La trasferta sarà libera: la Lucchese comunica le modalità di accesso allo stadio per i tifosi rossoneri in occasione della gara Fucecchio-Lucchese, in programma domenica 21 dicembre alle ore 14:30 presso lo stadio Filippo Corsini di Fucecchio.

Per i sostenitori rossoneri sarà possibile acquistare il biglietto esclusivamente presso la biglietteria dello stadio, il giorno della gara. Non è prevista la vendita online. Il settore riservato è la Tribuna (settore unico) e la biglietteria aprirà domenica a partire dalle ore 13. Il prezzo del biglietto è pari a 10 euro.