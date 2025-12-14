Fucecchio-Lucchese, ecco come acquistare i biglietti

Porta Elisa News
giovedì, 18 dicembre 2025, 16:08
La trasferta sarà libera: la Lucchese comunica le modalità di accesso allo stadio per i tifosi rossoneri in occasione della gara Fucecchio-Lucchese, in programma domenica 21 dicembre alle ore 14:30 presso lo stadio Filippo Corsini di Fucecchio.
Per i sostenitori rossoneri sarà possibile acquistare il biglietto esclusivamente presso la biglietteria dello stadio, il giorno della gara. Non è prevista la vendita online. Il settore riservato è la Tribuna (settore unico) e la biglietteria aprirà domenica a partire dalle ore 13. Il prezzo del biglietto è pari a 10 euro.
mercoledì, 17 dicembre 2025, 20:47
Prestazione davvero modesta di quasi tutta la squadra che non riesce mai realmente a entrare in partita: solo Caggianese riesce a garantire qualità in avanti. Difesa choc nel primo tempo: le pagelle di Gazzetta
mercoledì, 17 dicembre 2025, 17:45
Finale di Coppa Italia al Bozzi di Firenze: rossoneri a caccia del primo trofeo. Mister Pirozzi sceglie Piazze al centro dell'attacco con Caggianese e Colferai sulle ali. Caggianese sblocca su rigore ma fa pari subito Borri e Romanelli la ribalta
martedì, 16 dicembre 2025, 09:10
I rossoneri, che potranno finalmente contare sul proprio pubblico anche lontano dal Porta Elisa, affrontano mercoledì la Sangiovannese nella gara valida per la finale della Coppa Italia Eccellenza. In caso di parità al novantesimo, supplementari e rigori. La probabile formazione
domenica, 14 dicembre 2025, 18:09
L'attaccante segna una doppietta e manda al manicomio la difesa avversaria, buono il rientro di Rotondo in difesa mentre Venanzi non è ancora al meglio, Milan salva il risultato nella ripresa. Riad poco incisivo: le pagelle di Gazzetta