Porta Elisa News



Girone di andata, cosa dice la classifica

venerdì, 26 dicembre 2025, 09:53

Fini del girone di andata, tempo di primi bilanci e di analisi. La classifica, oltre a evidenziare il primo posto della Lucchese in coabitazione con la Zenit Prato, segnala come quello dei rossoneri, con 26 reti all'attivo, è il primo attacco del girone, mentre la migliore difesa, in virtù dei due gol subìti a Fucecchio, è ora quella dei pratesi che ha incassato solo 7 reti (la Lucchese è a 8). Il peggior attacco è quello del Cenaia, fermo a sole 10 reti, mentre la difesa più perforata è quella della Larcianese che ha subìto 25 gol.

La Zenith Prato è anche la squadra con il maggior numero di vittorie (10, con i rossoneri che sono a 8 affiancati dal Viareggio), mentre il segno X è uscito ben 8 volte proprio con la Lucchese e il Montespertoli. Il maggior numero di sconfitte è un record condiviso tra Larcianese, Cenaia e Massese che sono a quota 8. Larcianese e Pro Livorno hanno invece il poco invidiabile record del minor numero di vittorie, soltanto 2.