Girone di andata, cosa dice la classifica

venerdì, 26 dicembre 2025, 09:53
Fini del girone di andata, tempo di primi bilanci e di analisi. La classifica, oltre a evidenziare il primo posto della Lucchese in coabitazione con la Zenit Prato, segnala come quello dei rossoneri, con 26 reti all'attivo, è il primo attacco del girone, mentre la migliore difesa, in virtù dei due gol subìti a Fucecchio, è ora quella dei pratesi che ha incassato solo 7 reti (la Lucchese è a 8). Il peggior attacco è quello del Cenaia, fermo a sole 10 reti, mentre la difesa più perforata è quella della Larcianese che ha subìto 25 gol.
La Zenith Prato è anche la squadra con il maggior numero di vittorie (10, con i rossoneri che sono a 8 affiancati dal Viareggio), mentre il segno X è uscito ben 8 volte proprio con la Lucchese e il Montespertoli. Il maggior numero di sconfitte è un record condiviso tra Larcianese, Cenaia e Massese che sono a quota 8. Larcianese e Pro Livorno hanno invece il poco invidiabile record del minor numero di vittorie, soltanto 2.
martedì, 23 dicembre 2025, 17:24
Concluso finalmente il percorso di riacquisizione da parte del Comune che ha affidato l'impianto alla Lucchese calcio al termine di un lungo e complicato percorso amministrativo. L'assesore Barsanti: "Lavorato per mettere ordine alla situazione"
domenica, 21 dicembre 2025, 19:38
L'ex tecnico di numerosissime squadre aveva allenato la Lucchese nella stagione 1984-85 in Serie C2 in un campionato che per un po' illuse i rossoneri di riuscire a fare il salto di categoria e che contribuì, grazie all'arrivo della Superal e di Egiziano Maestrelli, a rilanciare il calcio a Lucca
domenica, 21 dicembre 2025, 16:51
La Lucchese offre una prestazione con molti dei suoi interpreti nettamente sotto gli standard: convincono in pochi. Davanti bene Riad, delude Colferai. In difesa rientra bene Venanzi, gravi incertezze di Milan: le pagelle di Gazzetta
domenica, 21 dicembre 2025, 14:12
Rossoneri a caccia di un successo per mantenere il primo posto nell'ultima gara del girone di andata. Mister Pirozzi cambia una buona parte della formazione vista contro la Sangiovannese e ritrova Picchi. Padroni di casa avanti con una doppietta di Geniotal. Occasioni per Riad e Lorenzini.