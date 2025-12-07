Porta Elisa News



Gli avversari dei rossoneri: il Cecina

mercoledì, 10 dicembre 2025, 08:45

di gianluca andreuccetti

ll pareggio contro il Perignano ha lasciato un po' di amaro in bocca alla Lucchese. Solo un pizzico di fortuna in più e una fiammata da parte singoli potevano sbloccare una partita molto bloccata e consentire ai rossoneri di portare a casa tre punti che sarebbero stati fondamentali. Intanto, la Pantera ha ripreso la preparazione in vista della prossima sfida di campionato contro lo Sporting Cecina (nella foto della società livornese, il giocatore Giulio Barlettani da poco arrivato), valida per la 16^giornata del girone A di Eccellenza Toscana.

I rossoblù occupano attualmente il sesto posto in classifica e si trovano ad un solo punto dalla zona playoff. La formazione tirrenica non sta attraversando un momento positivo, caratterizzato da tre sconfitte consecutive, maturate contro Castelnuovo, San Giuliano e Sestese. L'ultima vittoria risale al 16 novembre, quando allo Stadio dei Pini il Cecina si impose per 2-0 ai danni del Viareggio.

Nonostante le diverse difficoltà riscontrate nelle ultime settimane, i rossoblù rimangono una squadra temibile, con una fase offensiva performante: con 18 reti all'attivo, i tirrenici hanno il terzo miglior attacco del girone A. Il miglior marcatore è il difensore Startari a quota 4 reti, seguito dal classe 2007 Di Tanto. In questa prima parte di stagione il Cecina ha avuto un rendimento in trasferta molto positivo, raccogliendo 4 vittorie lontano dal Rossetti. Per i rossoblù si tratta della terza stagione consecutiva in Eccellenza. La risalita è iniziata nel 2022-23, con il ritorno nel massimo campionato regionale. Negli ultimi anni i tirrenici hanno raggiunto traguardi importanti: dopo essere arrivati nel 2024 ad un passo dalla vittoria della Coppa Italia Eccellenza, nella passata stagione è arrivata la qualificazione alla fase regionale dei playoff, salvo poi essere eliminati in semifinale per mano della Sestese.

In estate la società ha deciso di confermare per la quarta stagione consecutiva il tecnico Sebastiano Miano. Nativo di Torino, da calciatore può vantare un passato tra i professionisti, con le maglie di Sassuolo, Gavorrano e Vis Pesaro tra le altre. Inoltre, sempre da calciatore, Maino ha affrontato la Lucchese il 12 dicembre 2004, in occasione della sfida di Serie C1 che vide il Grosseto imporsi per 0-1 al Porta Elisa.