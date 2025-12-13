Lucchese-Sangiovannese: 1-2 al 45' st Cinque minuti di recupero

Porta Elisa News
mercoledì, 17 dicembre 2025, 17:45
Lucchese-Sangiovannese: 1-2
Lucchese: Milan, Xeka (42' st Sansaro), Lorenzini (17'st Pupeschi), Del Rosso, Rotondo, Santeramo, Bartolotta (38' st Ragghianti), Russo C. (28' st Palma), Caggianese, Piazze (11' st Camilli)), Colferai. A disp. Ennached, Venanzi, Onu, Morisi. All. Pirozzi.
Sangiovannese: Barberini, Nocentini (1' st Agrello), Gozzini, Noferi, Ferrante, Manes, Rossi, Gori, Borri, Castrovilli (17' st Fiaschi), Romanelli. A disp. Viti, Bardotti, Yaide, Stopponi, Zoppi, Lombardi, Ceccherini. All. Calderini.
Arbitro: Carnevali di Prato
Reti: 10' pt Caggianese (r), 13' pt Borri, 17' pt Romanelli
Note. Ammoniti: Nocentini, Noferi, Gori. Angoli: 3-0.
mercoledì, 17 dicembre 2025, 20:47
Prestazione davvero modesta di quasi tutta la squadra che non riesce mai realmente a entrare in partita: solo Caggianese riesce a garantire qualità in avanti. Difesa choc nel primo tempo: le pagelle di Gazzetta
martedì, 16 dicembre 2025, 09:10
I rossoneri, che potranno finalmente contare sul proprio pubblico anche lontano dal Porta Elisa, affrontano mercoledì la Sangiovannese nella gara valida per la finale della Coppa Italia Eccellenza. In caso di parità al novantesimo, supplementari e rigori. La probabile formazione
domenica, 14 dicembre 2025, 18:09
L'attaccante segna una doppietta e manda al manicomio la difesa avversaria, buono il rientro di Rotondo in difesa mentre Venanzi non è ancora al meglio, Milan salva il risultato nella ripresa. Riad poco incisivo: le pagelle di Gazzetta
sabato, 13 dicembre 2025, 22:38
I tagliandi saranno acquistabili esclusivamente tramite il circuito VivaTicket, online oppure presso i punti vendita autorizzati, a partire dalle ore 12 di lunedì 15 dicembre. Ai tifosi rossoneri riservata la curva dello stadio Bozzi