Porta Elisa News

Lucchese-Sangiovannese: 1-2 al 45' st Cinque minuti di recupero

mercoledì, 17 dicembre 2025, 17:45

Lucchese-Sangiovannese: 1-2

Lucchese: Milan, Xeka (42' st Sansaro), Lorenzini (17'st Pupeschi), Del Rosso, Rotondo, Santeramo, Bartolotta (38' st Ragghianti), Russo C. (28' st Palma), Caggianese, Piazze (11' st Camilli)), Colferai. A disp. Ennached, Venanzi, Onu, Morisi. All. Pirozzi.

Sangiovannese: Barberini, Nocentini (1' st Agrello), Gozzini, Noferi, Ferrante, Manes, Rossi, Gori, Borri, Castrovilli (17' st Fiaschi), Romanelli. A disp. Viti, Bardotti, Yaide, Stopponi, Zoppi, Lombardi, Ceccherini. All. Calderini.

Arbitro: Carnevali di Prato

Reti: 10' pt Caggianese (r), 13' pt Borri, 17' pt Romanelli

Note. Ammoniti: Nocentini, Noferi, Gori. Angoli: 3-0.

Altri articoli in Porta Elisa News

mercoledì, 17 dicembre 2025, 20:47

Si salva solo Caggianese

Prestazione davvero modesta di quasi tutta la squadra che non riesce mai realmente a entrare in partita: solo Caggianese riesce a garantire qualità in avanti. Difesa choc nel primo tempo: le pagelle di Gazzetta

martedì, 16 dicembre 2025, 09:10

A un passo dal primo traguardo stagionale

I rossoneri, che potranno finalmente contare sul proprio pubblico anche lontano dal Porta Elisa, affrontano mercoledì la Sangiovannese nella gara valida per la finale della Coppa Italia Eccellenza. In caso di parità al novantesimo, supplementari e rigori. La probabile formazione

domenica, 14 dicembre 2025, 18:09

Camilli semplicemente inarrestabile

L'attaccante segna una doppietta e manda al manicomio la difesa avversaria, buono il rientro di Rotondo in difesa mentre Venanzi non è ancora al meglio, Milan salva il risultato nella ripresa. Riad poco incisivo: le pagelle di Gazzetta

sabato, 13 dicembre 2025, 22:38

Coppa Italia, Lucchese-Sangiovannese: come acquistare i biglietti

I tagliandi saranno acquistabili esclusivamente tramite il circuito VivaTicket, online oppure presso i punti vendita autorizzati, a partire dalle ore 12 di lunedì 15 dicembre. Ai tifosi rossoneri riservata la curva dello stadio Bozzi

