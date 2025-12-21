Porta Elisa News



Lucchese, ti attende un gennaio di fuoco

sabato, 27 dicembre 2025, 09:54

Sei gare in circa venti giorni: sarà un gennaio di fuoco, quello che attende la Lucchese che con l'inizio del nuovo anno dovrà affrontare subito un gran numero di avversarie, comprese le altre due contendenti alla vittoria finale. Archiviate le feste di Natale, per i rossoneri inizia davvero un ciclo di ferro destinato con ogni probabilità a confermare o smentire le speranze di un successo in campionato.

Si inizia il 4 gennaio con la trasferta con la Cerretese che alla prima di andata aveva bloccato la Lucchese sul pari, tre giorni dopo il mercoledì 7, con orario che potrebbe essere in serale, ecco il primo dei due scontri diretti, quello con la Zenith Prato che appaia i rossoneri in classifica. Nemmeno il tempo di tirare il fiato, ed ecco un'altra trasferta, stavolta in casa della Pro Livorno, l'11 gennaio.

Il vero e proprio tour de force prevede poi il 18 gennaio la gara casalinga con il Real Forte e tre giorni dopo, ancora di mercoledì, un'altra trasferta complicata, quella in casa del Belvedere, una delle formazioni in grado di esprimere il miglior gioco. Ma non è finita: il mese si chiude il 25 gennaio con l'altro scontro diretto, stavolta con il Viareggio ma sempre al Porta Elisa. Sei gare in una manciata di giorni che ci diranno molto sulle possibilità della squadra di mister Pirozzi. E il primo febbraio, ecco anche la trasferta di Castelnuovo. Ci sarà bisogno della miglior Lucchese e del massimo del supporto.