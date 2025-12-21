Lucchese, ti attende un gennaio di fuoco

Porta Elisa News
sabato, 27 dicembre 2025, 09:54
Sei gare in circa venti giorni: sarà un gennaio di fuoco, quello che attende la Lucchese che con l'inizio del nuovo anno dovrà affrontare subito un gran numero di avversarie, comprese le altre due contendenti alla vittoria finale. Archiviate le feste di Natale, per i rossoneri inizia davvero un ciclo di ferro destinato con ogni probabilità a confermare o smentire le speranze di un successo in campionato.
Si inizia il 4 gennaio con la trasferta con la Cerretese che alla prima di andata aveva bloccato la Lucchese sul pari, tre giorni dopo il mercoledì 7, con orario che potrebbe essere in serale, ecco il primo dei due scontri diretti, quello con la Zenith Prato che appaia i rossoneri in classifica. Nemmeno il tempo di tirare il fiato, ed ecco un'altra trasferta, stavolta in casa della Pro Livorno, l'11 gennaio.
Il vero e proprio tour de force prevede poi il 18 gennaio la gara casalinga con il Real Forte e tre giorni dopo, ancora di mercoledì, un'altra trasferta complicata, quella in casa del Belvedere, una delle formazioni in grado di esprimere il miglior gioco. Ma non è finita: il mese si chiude il 25 gennaio con l'altro scontro diretto, stavolta con il Viareggio ma sempre al Porta Elisa. Sei gare in una manciata di giorni che ci diranno molto sulle possibilità della squadra di mister Pirozzi. E il primo febbraio, ecco anche la trasferta di Castelnuovo. Ci sarà bisogno della miglior Lucchese e del massimo del supporto.
venerdì, 26 dicembre 2025, 09:53
La classifica, oltre a evidenziare il primo posto della Lucchese in coabitazione con la Zenit Prato, segnala come quello dei rossoneri, con 26 reti all'attivo, è il primo attacco del girone, mentre la migliore difesa, in virtù dei due gol subìti a Fucecchio, è ora quella dei pratesi che ha...
martedì, 23 dicembre 2025, 17:24
Concluso finalmente il percorso di riacquisizione da parte del Comune che ha affidato l'impianto alla Lucchese calcio al termine di un lungo e complicato percorso amministrativo. L'assesore Barsanti: "Lavorato per mettere ordine alla situazione"
domenica, 21 dicembre 2025, 19:38
L'ex tecnico di numerosissime squadre aveva allenato la Lucchese nella stagione 1984-85 in Serie C2 in un campionato che per un po' illuse i rossoneri di riuscire a fare il salto di categoria e che contribuì, grazie all'arrivo della Superal e di Egiziano Maestrelli, a rilanciare il calcio a Lucca
domenica, 21 dicembre 2025, 16:51
La Lucchese offre una prestazione con molti dei suoi interpreti nettamente sotto gli standard: convincono in pochi. Davanti bene Riad, delude Colferai. In difesa rientra bene Venanzi, gravi incertezze di Milan: le pagelle di Gazzetta