Mister Pirozzi: “Perignano squadra di valore: serve essere umili”

sabato, 6 dicembre 2025, 15:39

Giornata di viglia per la Lucchese che domani pomeriggio affronterà, senza il sostegno dei propri tifosi, il Perignano nella 15^giornata del campionato di Eccellenza Toscana. In conferenza stampa,mister Pirozzi ha riconosciuto le qualità dell'avversario e fatto il punto sulle condizioni degli infortunati: "Domani si prospetta una sfida non semplice. Il Perignano ha un allenatore e una rosa di valore per la categoria, senza dimenticare che in casa hanno battuto Zenith Prato e Viareggio. Sono convinto che se affronteremo la gara con umiltà proseguendo sulla strada dell'aiuto reciproco tra compagni di squadra, faremo una bella partita".

"Gli infortunati? Picchi sarà disposizione ma non è ancora pronto per scendere in campo dall'inizio. Dopo la sfida di domani avremo un trittico di partite importanti, tra cui anche la finale di Coppa Italia. Recuperare ulteriori giocatori mi permetterebbe di far riposare coloro che nell'ultimo periodo hanno sempre giocato”.