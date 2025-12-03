Banca di Pescia

panda estivo 2025

prenota grande - Dimensioni 400 x 120 px

BL Colorificio

Porta Elisa News

Mister Pirozzi: “Perignano squadra di valore: serve essere umili”

sabato, 6 dicembre 2025, 15:39

Giornata di viglia per la Lucchese che domani pomeriggio affronterà, senza il sostegno dei propri tifosi, il Perignano nella 15^giornata del campionato di Eccellenza Toscana. In conferenza stampa,mister Pirozzi ha riconosciuto le qualità dell'avversario e fatto il punto sulle condizioni degli infortunati: "Domani si prospetta una sfida non semplice. Il Perignano ha un allenatore e una rosa di valore per la categoria, senza dimenticare che in casa hanno battuto Zenith Prato e Viareggio. Sono convinto che se affronteremo la gara con umiltà proseguendo sulla strada dell'aiuto reciproco tra compagni di squadra, faremo una bella partita".

"Gli infortunati? Picchi sarà disposizione ma non è ancora pronto per scendere in campo dall'inizio. Dopo la sfida di domani avremo un trittico di partite importanti, tra cui anche la finale di Coppa Italia. Recuperare ulteriori giocatori mi permetterebbe di far riposare coloro che nell'ultimo periodo hanno sempre giocato”.

Banca di Pescia

Osteria Da Pio

MAV autotrasporti

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

Banca di Pescia

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

panda estivo 2025

prenota grande - Dimensioni 400 x 120 px

BL Colorificio

Altri articoli in Porta Elisa News

sabato, 6 dicembre 2025, 08:00

Non fermarsi

Dopo la vittoria in coppa, a Perignano, ancora una volta senza i tifosi, complici le diverse partite ravvicinate, Pirozzi potrebbe cambiare qualcosa rispetto all'undici iniziale visto mercoledì sera contro la Sestese. La probabile formazione

venerdì, 5 dicembre 2025, 14:36

Gli avversari dei rossoneri: il Perignano

Per il Fratres Perignano si tratta della sesta partecipazione di fila al campionato di Eccellenza. Lo scorso anno, la compagine è riuscita a salvarsi con qualche giornata d'anticipo, classificandosi al decimo posto in classifica. In estate, la società ha deciso di confermare alla guida della prima squadra Pacifico Fanani

ESSECIstampa

mercoledì, 3 dicembre 2025, 22:51

Mister Pirozzi: "Bravi a rimanere calmi, questa piazza ha un grande cuore"

Il tecnico rossonero: "Godiamoci il passaggio alla finale. Sapevamo delle difficoltà della partita: la Sestese è una squadra che predilige l'aggressione. Commosso dall'accoglienza del pubblico per Martino Ragghianti, sono cose che restano dentro"

mercoledì, 3 dicembre 2025, 22:44

Palma: "Vittoria dedicata a Martino"

Per il centrocampista una serata indimenticabile: "Sapevamo che era una squadra molto forte e venivano da risultati positivi: per fortuna abbiamo segnato nel primo tempo. Poi nella ripresa abbiamo avuto modo di raddoppiare e chiudere così la gara. Vogliamo vincere la Coppa"

mind the pub

Ricerca nel sito

Banca di Pescia

Osteria Da Pio

MAV autotrasporti

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

Banca di Pescia

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px