Mister Pirozzi: “Perignano squadra di valore: serve essere umili”

sabato, 6 dicembre 2025, 15:39
Giornata di viglia per la Lucchese che domani pomeriggio affronterà, senza il sostegno dei propri tifosi, il Perignano nella 15^giornata del campionato di Eccellenza Toscana. In conferenza stampa,mister Pirozzi ha riconosciuto le qualità dell'avversario e fatto il punto sulle condizioni degli infortunati: "Domani si prospetta una sfida non semplice. Il Perignano ha un allenatore e una rosa di valore per la categoria, senza dimenticare che in casa hanno battuto Zenith Prato e Viareggio. Sono convinto che se affronteremo la gara con umiltà proseguendo sulla strada dell'aiuto reciproco tra compagni di squadra, faremo una bella partita".
"Gli infortunati? Picchi sarà disposizione ma non è ancora pronto per scendere in campo dall'inizio. Dopo la sfida di domani avremo un trittico di partite importanti, tra cui anche la finale di Coppa Italia. Recuperare ulteriori giocatori mi permetterebbe di far riposare coloro che nell'ultimo periodo hanno sempre giocato”.
sabato, 6 dicembre 2025, 08:00
Dopo la vittoria in coppa, a Perignano, ancora una volta senza i tifosi, complici le diverse partite ravvicinate, Pirozzi potrebbe cambiare qualcosa rispetto all'undici iniziale visto mercoledì sera contro la Sestese. La probabile formazione
venerdì, 5 dicembre 2025, 14:36
Per il Fratres Perignano si tratta della sesta partecipazione di fila al campionato di Eccellenza. Lo scorso anno, la compagine è riuscita a salvarsi con qualche giornata d'anticipo, classificandosi al decimo posto in classifica. In estate, la società ha deciso di confermare alla guida della prima squadra Pacifico Fanani
mercoledì, 3 dicembre 2025, 22:51
Il tecnico rossonero: "Godiamoci il passaggio alla finale. Sapevamo delle difficoltà della partita: la Sestese è una squadra che predilige l'aggressione. Commosso dall'accoglienza del pubblico per Martino Ragghianti, sono cose che restano dentro"
mercoledì, 3 dicembre 2025, 22:44
Per il centrocampista una serata indimenticabile: "Sapevamo che era una squadra molto forte e venivano da risultati positivi: per fortuna abbiamo segnato nel primo tempo. Poi nella ripresa abbiamo avuto modo di raddoppiare e chiudere così la gara. Vogliamo vincere la Coppa"