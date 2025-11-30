Mister Pirozzi: "La differenza la faranno le motivazioni"

Porta Elisa News
martedì, 2 dicembre 2025, 17:49
Vigilia della semifinale di Coppa Italia con l'ambiente rossonero che è turbato dalla morte del padre di Martino Ragghianti. In sala stampa si presenta il tecnico Sergio Pirozzi e il primo pensiero è per il giovane attaccante: "Tutti noi siamo vicini a Martino per la scomparsa di suo padre, tifosi della Lucchese, oggi si è allenato con noi, ma significa poco ognuno di noi elabora il lutto in modo diverso ma ci ha fatto piacere che abbia voluto condividere il suo dolore con la squadra. La gara di Coppa? E' una partita importante, già dai quarti si cominciava a ragionare, dobbiamo tenere conto che domenica abbiamo una partita molto ma molto difficile: proveremo a fare bene ma teniamo conto che nelle ultime quattro gare ne ha vinte tre, la Sestese è da affrontare nella maniera giusta. La differenza la faranno le motivazioni".
"Sono certo che faremo una buona gara contro una squadra che sulle ripartenze è da prendere con le molle. Turn over? Vediamo, abbiamo squalificato Caggianese, i nuovi si sono già integrati nel gruppo, teniamo conto che questa è una gara da affrontare con la giusta determinazione e con la giusta freschezza. Qualche cambio ci sarà ma non molti. Picchi? Domenica dovrebbe essere a disposizione, Sansaro è sulla via del recupero, lui vorrebbe ripartire ma dobbiamo andare senza accelerare, a maggior ragione visto che Picchi è quasi pronto".
martedì, 2 dicembre 2025, 15:18
Archiviata la vittoria larga contro il Cenaia, i rossoneri sono chiamati ad una gara attenta nella semifinale di Coppa Italia, senza sottovalutare un avversario, detentore del trofeo, che nelle ultime uscite di campionato ha dato diversi segnali di ripresa: la probabile formazione
lunedì, 1 dicembre 2025, 13:46
I biglietti per Lucchese–Sestese, semifinale regionale di Coppa Italia Eccellenza, sono in vendita da oggi lunedì 1 dicembre. La gara si terrà mercoledì 3 dicembre alle ore 20,30 al Porta Elisa e saranno aperti tutti i settori dello stadio. Dove acquistarli
domenica, 30 novembre 2025, 16:54
Il difensore di nuovo in gol: "E' la prima volta che mi capita di segnare con questa frequenza. Continuiamo così e i risultati arriveranno. Ora sotto con la Coppa Italia: ci aspetta una gara tosta"
domenica, 30 novembre 2025, 16:53
L'esterno è letteralmente imprendibile: segna, suggerisce, crea. Piazze instancabile come sempre, ma stavolta anche in gol, Lorenzini, nuova sontuosa prestazione sulla fascia ma tutta la squadra gira a mille: le pagelle di Gazzetta