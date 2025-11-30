Porta Elisa News



Mister Pirozzi: "La differenza la faranno le motivazioni"

martedì, 2 dicembre 2025, 17:49

Vigilia della semifinale di Coppa Italia con l'ambiente rossonero che è turbato dalla morte del padre di Martino Ragghianti. In sala stampa si presenta il tecnico Sergio Pirozzi e il primo pensiero è per il giovane attaccante: "Tutti noi siamo vicini a Martino per la scomparsa di suo padre, tifosi della Lucchese, oggi si è allenato con noi, ma significa poco ognuno di noi elabora il lutto in modo diverso ma ci ha fatto piacere che abbia voluto condividere il suo dolore con la squadra. La gara di Coppa? E' una partita importante, già dai quarti si cominciava a ragionare, dobbiamo tenere conto che domenica abbiamo una partita molto ma molto difficile: proveremo a fare bene ma teniamo conto che nelle ultime quattro gare ne ha vinte tre, la Sestese è da affrontare nella maniera giusta. La differenza la faranno le motivazioni".

"Sono certo che faremo una buona gara contro una squadra che sulle ripartenze è da prendere con le molle. Turn over? Vediamo, abbiamo squalificato Caggianese, i nuovi si sono già integrati nel gruppo, teniamo conto che questa è una gara da affrontare con la giusta determinazione e con la giusta freschezza. Qualche cambio ci sarà ma non molti. Picchi? Domenica dovrebbe essere a disposizione, Sansaro è sulla via del recupero, lui vorrebbe ripartire ma dobbiamo andare senza accelerare, a maggior ragione visto che Picchi è quasi pronto".