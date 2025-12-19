Muore mister Rumignani

Porta Elisa News
domenica, 21 dicembre 2025, 19:38
E' morto a 86 anni Giorgio Rumignani, ex tecnico di numerosissime squadre tra cui anche la Lucchese che aveva allenato nella stagione 1984-85 in Serie C2 in un campionato che per un po' illuse i rossoneri di riuscire a fare il salto di categoria e che contribuì, grazie all'arrivo della Superal e di Egiziano Maestrelli, a rilanciare il calcio a Lucca nonostante l'esonero mentre era in piena lotta per la promozione.
"Mai smesso – dichiarava in una intervista a Gazzella Lucchese nel 2010 – di seguire la Lucchese. E continuo a avere un buon rapporto come detto con la città. Aggiungo che per me Lucca può fare la serie B alla grande. Sa quanti lucchesi ci sono in giro per il mondo? Da voi c'è il vizio di dare tutto per scontato, ma Lucca è una grande piazza".
Rumignani, specialista in salvezze sulla carta impossibili ma nel curriculum anche sette promozioni e una vittoria in Coppa Italia di Serie C, si è seduto su una ventina di panchina diverse, tra cui quelle di Barletta, Reggiana, Palermo, Pisa, Arezzo, Foggia. L'ultima avventura, nel 2009-2010, è stata al Treviso.
domenica, 21 dicembre 2025, 16:51
La Lucchese offre una prestazione con molti dei suoi interpreti nettamente sotto gli standard: convincono in pochi. Davanti bene Riad, delude Colferai. In difesa rientra bene Venanzi, gravi incertezze di Milan: le pagelle di Gazzetta
domenica, 21 dicembre 2025, 14:12
Rossoneri a caccia di un successo per mantenere il primo posto nell'ultima gara del girone di andata. Mister Pirozzi cambia una buona parte della formazione vista contro la Sangiovannese e ritrova Picchi. Padroni di casa avanti con una doppietta di Geniotal. Occasioni per Riad e Lorenzini.
sabato, 20 dicembre 2025, 16:39
Ultimo match del 2025 della Lucchese che affronta il Fucecchio nella 17^giornata del girone A di Eccellenza Toscana. I rossoneri, che potranno contare nuovamente sul sostegno dei propri tifosi anche in trasferta, vogliono blindare il primo posto in classifica e tenere a distanza lo Zenith Prato. La probabile formazione
venerdì, 19 dicembre 2025, 15:55
I bianconeri occupano il decimo posto in classifica con 20 punti e si trovano a sole tre lunghezze di distanza dalla zona playoff. Il Fucecchio ha collezionato 5 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte ed è reduce da due risultati utili consecutivi. Il punto di forza è la fase difensiva