Muore mister Rumignani

domenica, 21 dicembre 2025, 19:38

E' morto a 86 anni Giorgio Rumignani, ex tecnico di numerosissime squadre tra cui anche la Lucchese che aveva allenato nella stagione 1984-85 in Serie C2 in un campionato che per un po' illuse i rossoneri di riuscire a fare il salto di categoria e che contribuì, grazie all'arrivo della Superal e di Egiziano Maestrelli, a rilanciare il calcio a Lucca nonostante l'esonero mentre era in piena lotta per la promozione.

"Mai smesso – dichiarava in una intervista a Gazzella Lucchese nel 2010 – di seguire la Lucchese. E continuo a avere un buon rapporto come detto con la città. Aggiungo che per me Lucca può fare la serie B alla grande. Sa quanti lucchesi ci sono in giro per il mondo? Da voi c'è il vizio di dare tutto per scontato, ma Lucca è una grande piazza".

Rumignani, specialista in salvezze sulla carta impossibili ma nel curriculum anche sette promozioni e una vittoria in Coppa Italia di Serie C, si è seduto su una ventina di panchina diverse, tra cui quelle di Barletta, Reggiana, Palermo, Pisa, Arezzo, Foggia. L'ultima avventura, nel 2009-2010, è stata al Treviso.