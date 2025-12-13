Si salva solo Caggianese

Porta Elisa News
mercoledì, 17 dicembre 2025, 20:47
Milan: 5,5 Evita il terzo gol, dopo aver dovuto capitolare due volte a inizio gara, a inizio ripresa commette una leggerezza che poteva costare cara.
Xeka: 5 Balla sulla sua fascia ed è in difficoltà con gli avversari che operano nella sua zona. Serata da dimenticare.
Lorenzini: 5,5 Non incide e come tutto il reparto soffre parecchio. Sostituito.
Del Rosso: Battaglia e randella in mezzo al campo dove non mancano i problemi poi si perde
Rotondo: 5,5 Anche lui viene coinvolto nella serata no della difesa e si lascia a andare a errori a ripetizione.
Santeramo: 5 l'errore sul gol del pari non è da lui anche la sua partita è molto sotto al suo standard.
Bartolotta: 5 Abulico come forse mai lo avevamo visto sinora. Manca il suo contributo.
Russo C.: 5,5 Perde più di un duello nel primo tempo, un po' più propositivo nella ripresa.
Caggianese: 6,5 Ha il merito di procurarsi il rigore e trasformarlo, è nettamente il più in palla in avanti.
Piazze: 5,5 Scelto un po' a sorpresa al posto di Camilli, sgomita come al solito ma non trova la porta e viene sostituito.
Colferai: 5 Un paio di affondi nel primo tempo, poi sparisce di scena.
Camilli: 5 Entra nella ripresa, non si nota mai.
Pupeschi: SV
Palma: 6 Entra bene nella gara e non casualmente la manovra trova ordine.
Ragghianti: SV
Sansaro: SV
mercoledì, 17 dicembre 2025, 17:45
Finale di Coppa Italia al Bozzi di Firenze: rossoneri a caccia del primo trofeo. Mister Pirozzi sceglie Piazze al centro dell'attacco con Caggianese e Colferai sulle ali. Caggianese sblocca su rigore ma fa pari subito Borri e Romanelli la ribalta
martedì, 16 dicembre 2025, 09:10
I rossoneri, che potranno finalmente contare sul proprio pubblico anche lontano dal Porta Elisa, affrontano mercoledì la Sangiovannese nella gara valida per la finale della Coppa Italia Eccellenza. In caso di parità al novantesimo, supplementari e rigori. La probabile formazione
domenica, 14 dicembre 2025, 18:09
L'attaccante segna una doppietta e manda al manicomio la difesa avversaria, buono il rientro di Rotondo in difesa mentre Venanzi non è ancora al meglio, Milan salva il risultato nella ripresa. Riad poco incisivo: le pagelle di Gazzetta
sabato, 13 dicembre 2025, 22:38
I tagliandi saranno acquistabili esclusivamente tramite il circuito VivaTicket, online oppure presso i punti vendita autorizzati, a partire dalle ore 12 di lunedì 15 dicembre. Ai tifosi rossoneri riservata la curva dello stadio Bozzi