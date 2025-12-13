Banca di Pescia

panda estivo 2025

prenota grande - Dimensioni 400 x 120 px

BL Colorificio

Porta Elisa News

Si salva solo Caggianese

mercoledì, 17 dicembre 2025, 20:47

Milan: 5,5 Evita il terzo gol, dopo aver dovuto capitolare due volte a inizio gara, a inizio ripresa commette una leggerezza che poteva costare cara.  

Xeka: 5 Balla sulla sua fascia ed è in difficoltà con gli avversari che operano nella sua zona. Serata da dimenticare. 

Lorenzini: 5,5 Non incide e come tutto il reparto soffre parecchio. Sostituito.

Del Rosso: Battaglia e randella in mezzo al campo dove non mancano i problemi poi si perde

Rotondo: 5,5 Anche lui viene coinvolto nella serata no della difesa e si lascia a andare a errori a ripetizione. 

Santeramo: 5 l'errore sul gol del pari non è da lui anche la sua partita è molto sotto al suo standard.

Bartolotta: 5 Abulico come forse mai lo avevamo visto sinora. Manca il suo contributo. 

Russo C.: 5,5 Perde più di un duello nel primo tempo, un po' più propositivo nella ripresa.

Caggianese: 6,5 Ha il merito di procurarsi il rigore e trasformarlo, è nettamente il più in palla in avanti.

Piazze: 5,5 Scelto un po' a sorpresa al posto di Camilli, sgomita come al solito ma non trova la porta e viene sostituito.

Colferai: 5 Un paio di affondi nel primo tempo, poi sparisce di scena. 

Camilli: 5 Entra nella ripresa, non si nota mai. 

Pupeschi: SV

Palma: 6 Entra bene nella gara e non casualmente la manovra trova ordine. 

Ragghianti: SV

Sansaro: SV

 

Banca di Pescia

Osteria Da Pio

MAV autotrasporti

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

Banca di Pescia

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

panda estivo 2025

prenota grande - Dimensioni 400 x 120 px

BL Colorificio

Altri articoli in Porta Elisa News

mercoledì, 17 dicembre 2025, 17:45

Lucchese-Sangiovannese: 1-2 al 45' st Cinque minuti di recupero

Finale di Coppa Italia al Bozzi di Firenze: rossoneri a caccia del primo trofeo. Mister Pirozzi sceglie Piazze al centro dell'attacco con Caggianese e Colferai sulle ali. Caggianese sblocca su rigore ma fa pari subito Borri e Romanelli la ribalta

martedì, 16 dicembre 2025, 09:10

A un passo dal primo traguardo stagionale

I rossoneri, che potranno finalmente contare sul proprio pubblico anche lontano dal Porta Elisa, affrontano mercoledì la Sangiovannese nella gara valida per la finale della Coppa Italia Eccellenza. In caso di parità al novantesimo, supplementari e rigori. La probabile formazione

ESSECIstampa

domenica, 14 dicembre 2025, 18:09

Camilli semplicemente inarrestabile

L'attaccante segna una doppietta e manda al manicomio la difesa avversaria, buono il rientro di Rotondo in difesa mentre Venanzi non è ancora al meglio, Milan salva il risultato nella ripresa. Riad poco incisivo: le pagelle di Gazzetta

sabato, 13 dicembre 2025, 22:38

Coppa Italia, Lucchese-Sangiovannese: come acquistare i biglietti

I tagliandi saranno acquistabili esclusivamente tramite il circuito VivaTicket, online oppure presso i punti vendita autorizzati, a partire dalle ore 12 di lunedì 15 dicembre. Ai tifosi rossoneri riservata la curva dello stadio Bozzi

mind the pub

Ricerca nel sito

Banca di Pescia

Osteria Da Pio

MAV autotrasporti

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

Banca di Pescia

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px