Porta Elisa News



Si salva solo Caggianese

mercoledì, 17 dicembre 2025, 20:47

Milan: 5,5 Evita il terzo gol, dopo aver dovuto capitolare due volte a inizio gara, a inizio ripresa commette una leggerezza che poteva costare cara.

Xeka: 5 Balla sulla sua fascia ed è in difficoltà con gli avversari che operano nella sua zona. Serata da dimenticare.

Lorenzini: 5,5 Non incide e come tutto il reparto soffre parecchio. Sostituito.

Del Rosso: Battaglia e randella in mezzo al campo dove non mancano i problemi poi si perde

Rotondo: 5,5 Anche lui viene coinvolto nella serata no della difesa e si lascia a andare a errori a ripetizione.

Santeramo: 5 l'errore sul gol del pari non è da lui anche la sua partita è molto sotto al suo standard.

Bartolotta: 5 Abulico come forse mai lo avevamo visto sinora. Manca il suo contributo.

Russo C.: 5,5 Perde più di un duello nel primo tempo, un po' più propositivo nella ripresa.

Caggianese: 6,5 Ha il merito di procurarsi il rigore e trasformarlo, è nettamente il più in palla in avanti.

Piazze: 5,5 Scelto un po' a sorpresa al posto di Camilli, sgomita come al solito ma non trova la porta e viene sostituito.

Colferai: 5 Un paio di affondi nel primo tempo, poi sparisce di scena.

Camilli: 5 Entra nella ripresa, non si nota mai.

Pupeschi: SV

Palma: 6 Entra bene nella gara e non casualmente la manovra trova ordine.

Ragghianti: SV

Sansaro: SV