Palma: "Vittoria dedicata a Martino"

mercoledì, 3 dicembre 2025, 22:44

Nicola Palma è davvero l'uomo del match: i suoi due gol hanno spinto la Lucchese in finale. Una grande soddisfazione per il centrocampista che si è ripreso una maglia da titolare e ha deciso la gara: "Sapevamo che era una squadra molto forte e venivano da risultati positivi: per fortuna abbiamo segnato nel primo tempo. Poi nella ripresa abbiamo avuto modo di raddoppiare e chiudere così la gara".

"E' una vittoria tutta dedicata a Martino. Ora pensiamo alla prossima gara di campionato, alla Coppa ci penseremo dopo ma è chiaro che a questo punto vogliamo vincere la finale".