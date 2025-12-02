Palma: "Vittoria dedicata a Martino"

Porta Elisa News
mercoledì, 3 dicembre 2025, 22:44
Nicola Palma è davvero l'uomo del match: i suoi due gol hanno spinto la Lucchese in finale. Una grande soddisfazione per il centrocampista che si è ripreso una maglia da titolare e ha deciso la gara: "Sapevamo che era una squadra molto forte e venivano da risultati positivi: per fortuna abbiamo segnato nel primo tempo. Poi nella ripresa abbiamo avuto modo di raddoppiare e chiudere così la gara".
"E' una vittoria tutta dedicata a Martino. Ora pensiamo alla prossima gara di campionato, alla Coppa ci penseremo dopo ma è chiaro che a questo punto vogliamo vincere la finale".
mercoledì, 3 dicembre 2025, 22:51
Il tecnico rossonero: "Godiamoci il passaggio alla finale. Sapevamo delle difficoltà della partita: la Sestese è una squadra che predilige l'aggressione. Commosso dall'accoglienza del pubblico per Martino Ragghianti, sono cose che restano dentro"
mercoledì, 3 dicembre 2025, 20:00
I rossoneri a caccia della finale regionale di Coppa Italia: Palma sfiora la traversa sul finire del primo tempo e poi trova il gol in mischia. Negati due rigori clamorosi. A inizio ripresa raddoppia Palma. Camilli e Rotondo sfiorano il tris di testa
martedì, 2 dicembre 2025, 17:49
Il tecnico rossonero: "Vicini a Martino per il grave lutto, ci ha fatto piacere che abbia voluto condividere il suo dolore con la squadra. Sono certo che faremo una buona gara contro una squadra che sulle ripartenze è da prendere con le molle.
martedì, 2 dicembre 2025, 15:18
Archiviata la vittoria larga contro il Cenaia, i rossoneri sono chiamati ad una gara attenta nella semifinale di Coppa Italia, senza sottovalutare un avversario, detentore del trofeo, che nelle ultime uscite di campionato ha dato diversi segnali di ripresa: la probabile formazione