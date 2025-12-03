Non fermarsi

Porta Elisa News
sabato, 6 dicembre 2025, 08:00
Si chiude a Perignano il mini tour de force che ha visto la Lucchese, nel giro di una settimana, impegnata sia in campionato che in Coppa Italia. Domenica pomeriggio, la Pantera sarà di scena contro il Fratres Perignano, nella 15^giornata del campionato di Eccellenza Toscana.
Complici le diverse partite ravvicinate, Pirozzi potrebbe cambiare qualcosa rispetto all'undici iniziale visto mercoledì sera contro la Sestese. In difesa, confermata la coppia centrale formata da Rotondo e Santeramo. Sulle fasce, a sinistra agirà Lorenzini, mentre a destra si prospetta un ballottaggio tra i due classe 2007 Xeka e Venanzi.
A centrocampo, dopo quattro gare, la Lucchese, ancora una volta senza i suoi tifosi, potrebbe ritrovare Picchi, destinato eventualmente a partire dalla panchina. Al suo posto agirà quindi Del Rosso, coadiuvato dalla due mezze ali Bartolotta e Russo, leggermente avanti nel ballottaggio con Palma. In attacco, spazio al tridente composto da Caggianese, Piazze e Riad.
Lucchese: Milan; Lorenzini, Rotondo, Santeramo, Venanzi (Xeka); Bartolotta, Russo (Palma), Del Rosso; Riad (Colferai), Piazze (Camilli), Caggianese.
venerdì, 5 dicembre 2025, 14:36
Per il Fratres Perignano si tratta della sesta partecipazione di fila al campionato di Eccellenza. Lo scorso anno, la compagine è riuscita a salvarsi con qualche giornata d'anticipo, classificandosi al decimo posto in classifica. In estate, la società ha deciso di confermare alla guida della prima squadra Pacifico Fanani
mercoledì, 3 dicembre 2025, 22:51
Il tecnico rossonero: "Godiamoci il passaggio alla finale. Sapevamo delle difficoltà della partita: la Sestese è una squadra che predilige l'aggressione. Commosso dall'accoglienza del pubblico per Martino Ragghianti, sono cose che restano dentro"
mercoledì, 3 dicembre 2025, 22:44
Per il centrocampista una serata indimenticabile: "Sapevamo che era una squadra molto forte e venivano da risultati positivi: per fortuna abbiamo segnato nel primo tempo. Poi nella ripresa abbiamo avuto modo di raddoppiare e chiudere così la gara. Vogliamo vincere la Coppa"
mercoledì, 3 dicembre 2025, 20:00
I rossoneri a caccia della finale regionale di Coppa Italia: Palma sfiora la traversa sul finire del primo tempo e poi trova il gol in mischia. Negati due rigori clamorosi. A inizio ripresa raddoppia Palma. Camilli e Rotondo sfiorano il tris di testa