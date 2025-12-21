Porta Elisa News



Motori accesi per la ripresa del torneo

lunedì, 29 dicembre 2026, 09:16

Lucchese che archiviate le feste natalizie è già al lavoro in vista della ripresa del campionato, fissata per il 4 gennaio, quando i rossoneri saranno di scena a Cerreto Guidi e sono chiamati a riprendere la marcia dopo qualche passaggio a vuoto, coinciso con due pari consecutivi in trasferta, il secondo dei quali, quello a Fucecchio, colto solo nei minuti finali.

Contro la Cerretese, che all'andata strappò lo 0-0 al Porta Elisa, servirebbe una vittoria visto che sia Zenith Prato che Viareggio sono attesi da impegni casalinghi e che tre giorni dopo i rossoneri ospiteranno proprio la formazione pratese che al momento li appaia al primo posto. Mister Pirozzi, che ha quasi tutta la rosa a disposizione ma con Picchi ancora alla ricerca di un sufficiente stato di forma, dovrà scegliere chi far giocare sia a centrocampo, ci sono vari ballottaggi se Picchi dovesse recuperare del tutto, che in avanti, dove l'abbondanza non manca. E' una settimana sicuramente molto importante con tutto l'ambiente che si augura siano in qualche modo alle spalle alcune incertezze (e, visto il silenzio stampa, tensioni) che si sono manifestate nelle ultime settimane, oltre a una stanchezza forse più mentale che fisica.