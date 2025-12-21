Motori accesi per la ripresa del torneo

Porta Elisa News
lunedì, 29 dicembre 2026, 09:16
Lucchese che archiviate le feste natalizie è già al lavoro in vista della ripresa del campionato, fissata per il 4 gennaio, quando i rossoneri saranno di scena a Cerreto Guidi e sono chiamati a riprendere la marcia dopo qualche passaggio a vuoto, coinciso con due pari consecutivi in trasferta, il secondo dei quali, quello a Fucecchio, colto solo nei minuti finali.
Contro la Cerretese, che all'andata strappò lo 0-0 al Porta Elisa, servirebbe una vittoria visto che sia Zenith Prato che Viareggio sono attesi da impegni casalinghi e che tre giorni dopo i rossoneri ospiteranno proprio la formazione pratese che al momento li appaia al primo posto. Mister Pirozzi, che ha quasi tutta la rosa a disposizione ma con Picchi ancora alla ricerca di un sufficiente stato di forma, dovrà scegliere chi far giocare sia a centrocampo, ci sono vari ballottaggi se Picchi dovesse recuperare del tutto, che in avanti, dove l'abbondanza non manca. E' una settimana sicuramente molto importante con tutto l'ambiente che si augura siano in qualche modo alle spalle alcune incertezze (e, visto il silenzio stampa, tensioni) che si sono manifestate nelle ultime settimane, oltre a una stanchezza forse più mentale che fisica.
sabato, 27 dicembre 2025, 09:54
Sei gare in circa venti giorni: archiviate le feste di Natale, per i rossoneri inizia davvero un ciclo di ferro destinato con ogni probabilità a confermare o smentire le speranze di successo. La squadra di mister Pirozzi chiamata ad affrontare subito anche le altre due contendenti alla vittoria finale
venerdì, 26 dicembre 2025, 09:53
La classifica, oltre a evidenziare il primo posto della Lucchese in coabitazione con la Zenit Prato, segnala come quello dei rossoneri, con 26 reti all'attivo, è il primo attacco del girone, mentre la migliore difesa, in virtù dei due gol subìti a Fucecchio, è ora quella dei pratesi che ha...
martedì, 23 dicembre 2025, 17:24
Concluso finalmente il percorso di riacquisizione da parte del Comune che ha affidato l'impianto alla Lucchese calcio al termine di un lungo e complicato percorso amministrativo. L'assesore Barsanti: "Lavorato per mettere ordine alla situazione"
domenica, 21 dicembre 2025, 19:38
L'ex tecnico di numerosissime squadre aveva allenato la Lucchese nella stagione 1984-85 in Serie C2 in un campionato che per un po' illuse i rossoneri di riuscire a fare il salto di categoria e che contribuì, grazie all'arrivo della Superal e di Egiziano Maestrelli, a rilanciare il calcio a Lucca