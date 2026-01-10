Porta Elisa News



Bartolotta: "Campionato? Pensiamo a noi e a vincere più che si può"

domenica, 11 gennaio 2026, 16:56

Alessio Bartolotta è l'uomo del match: il suo ritorno al gol segnala il ritorno alla vittoria dei rossoneri: "Sono partite mai facili da giocare, e la classifica conta poco, è stata una vittoria fondamentale dopo tre pareggi consecutivi. Il gol? Sempre bello quando si segna e il gol vale tre punti".

"Dobbiamo lavorare per chiudere le partire ed evitare di prendere gol in fondo. Lotta per il campionato? Se a tre o quattro non so, ma pensiamo a noi e a vincere ogni domenica facendo sempre meglio".