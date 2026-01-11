Banca di Pescia

Belvedere-Lucchese, si giocherà allo stadio Zecchini di Grosseto

mercoledì, 14 gennaio 2026, 16:14

Ora è ufficiale: il delicato match dei rossoneri sarà allo stadio di Grosseto e non sul campo dove abitualmente gioca la squadra maremmana. La gara sarà disputata mercoledì 21 gennaio con inizio alle ore 14,30.

La gara cadrà tra due gare casalinghe, quella di domenica prossima contro il Real Forte e quella di domenica 25 gennaio contro il Viareggio e sarà sicuramente una delle partite cruciali di questa parte della stagione vista la posizione di classifica dei maremmani. E, nonostante la giornata feriale, saranno senz'altro in parecchi i tifosi rossoneri al seguito. 

martedì, 13 gennaio 2026, 12:31

Lucchese, quattro gare per capire il futuro

Il campionato è ancora lungo, ma appare chiaro che i 15 giorni che andranno da domenica 18 gennaio a domenica 1 febbraio potranno dire molto sul futuro dei rossoneri. In due settimane a squadra di mister Pirozzi dovrà affrontare quattro gare, due in trasferta, due al Porta Elisa, che peseranno...

domenica, 11 gennaio 2026, 17:09

Mister Pirozzi: "Tre punti importanti"

Il tecnico rossonero: "Le partite sono queste: su questo campo servono partite così, se si fosse stati presuntuosi ci avremmo lasciato le penne. Abbiamo iniziato con un 4-4-2 per poi modificarlo. Dovevamo chiuderla. Complimenti a Ragghianti sappiamo che è bravo, in prospettiva se continuerà a migliorare ne sentiremo parlare"

domenica, 11 gennaio 2026, 16:59

Prestazione di lotta e sofferenza

Nessun rossonero offre grandissime giocate, ma tutti assicurano l'impegno che vale tre punti pesanti: bene Ragghianti schierato a sorpresa e Pupschi inusualmente sulla fascia: le pagelle di Gazzetta

domenica, 11 gennaio 2026, 16:56

Bartolotta: "Campionato? Pensiamo a noi e a vincere più che si può"

L'autore del gol partita: "Sono partite mai facili da giocare, e la classifica conta poco, è stata una vittoria fondamentale dopo tre pareggi consecutivi. Il gol? Sempre bello quando si segna e il gol vale tre punti. Dobbiamo lavorare per chiudere le gare"

