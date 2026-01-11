Porta Elisa News



Belvedere-Lucchese, si giocherà allo stadio Zecchini di Grosseto

mercoledì, 14 gennaio 2026, 16:14

Ora è ufficiale: il delicato match dei rossoneri sarà allo stadio di Grosseto e non sul campo dove abitualmente gioca la squadra maremmana. La gara sarà disputata mercoledì 21 gennaio con inizio alle ore 14,30.

La gara cadrà tra due gare casalinghe, quella di domenica prossima contro il Real Forte e quella di domenica 25 gennaio contro il Viareggio e sarà sicuramente una delle partite cruciali di questa parte della stagione vista la posizione di classifica dei maremmani. E, nonostante la giornata feriale, saranno senz'altro in parecchi i tifosi rossoneri al seguito.