Belvedere-Lucchese: 1-1 al 45' st Riad fa pari!

Belvedere-Lucchese: 1-1
Belvedere: Pini, Fregoli, Pecciarini, Cretella, Borboryo, Blanchard, Capoduri, Faenzi, Canessa (42' st Tenci), Bartolini, D'Angelo. A disp. Balassone, Del Conte, Veronesi, Cret Catalini, Consonni, Tantone, Colledan, Pecchia. All. Giallini.
Lucchese: Milan, Venanzi (19' st Ragghianti), Lorenzini (19' st Tosi), Picchi (24' st Bartolotta), Pupeschi, Santeramo, Del Rosso, Russo, Camilli, Palma (30' st Riad), Piazze (19' st Fedato). A disp. Ennached, Xeka, Rotondo, Sansaro. All. Pirozzi.
Arbitro: Carnevali di Prato.
Reti 2' st Capoduri, 45' st Riad
Note. Ammoniti: D'Angelo. Espulso Rotondo dalla panchina. Angoli: 3-3. Camilli sbaglia un rigore al 17' st
Gara con troppi rossoneri sottotono e che non riescono a incidere: Camilli si perde nel nulla e sbaglia un rigore, gli esterni non riescono a creare superiorità. Bene Milan, decidono i cambi con Fedato e Riad che confezionano il pari: le pagelle di Gazzetta
Il tecnico: "Fedato è entrato molto bene, mi dicono che il gol annullato era buono e ci avrebbe consentito di allungare sulla Zenith, il rigore sbagliato ci sta, Camilli ha dato tanto sinora. Ora dobbiamo pensare a domenica sarà una gara che si prepara da sé.
L'attaccante ancora una volta decisivo: "Partita molto combattuta, ma bravi a reagire e ad attaccare sino al novantesimo, meritavamo di più ma è andata così. Pensiamo a domenica, aiutandoci uno con l'altro: vogliamo portare a casa questo campionato"
Lucchese-Viareggio, in programma domenica prossima al Porta Elisa, potrebbe essere vietata ai tifosi ospiti: lo si evince dall'ultima determinazione dell'Osservatorio sulle manifestazioni sportive che in data odierna si è occupato della partita e che ha rinviato l'adozione di eventuali misure restrittive alle autorità provinciali